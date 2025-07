Cranger Kirmes muss bittere Absage verkraften – beliebte Attraktion fällt aus

Die Cranger Kirmes ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Tradition, Nervenkitzel und Spektakel. Jahr für Jahr lockt sie Millionen Besucher mit neuen Attraktionen und alten Klassikern.

Doch inmitten der Vorfreude auf das größte Volksfest in NRW fehlt 2025 eine Legende, die über Jahrzehnte hinweg fester Bestandteil des Rummels war.

Keine Pause für die Cranger Kirmes

Die Cranger Kirmes muss auch in diesem Jahr ohne den „Fight Club“ auskommen. Der neue Besitzer der berühmten Boxbude, die Fight-Club-Merz UG, hat entschieden, nicht an dem größten Volksfest NRWs teilzunehmen. Platzmeister Alexander Neumann betonte jedoch: „Die Lücke am angestammten Platz der Boxbude wird schon bald geschlossen.“

Bereits 2024 blieb die Attraktion wegen Krankheitsgründen aus, dieses Jahr erfolgte die Absage aus wirtschaftlichen Überlegungen. Der Standort im Nordwesten des Kirmesgeländes, geplant nahe der Neuheit „BayernTower“, bleibt nicht lange leer. Aufbau und Organisation der Cranger Kirmes laufen bereits auf Hochtouren.

Kult und Tradition auf der Cranger Kirmes

Charly Schultz, früherer Betreiber der Boxbude, ist auf den Jahrmärkten eine Legende. 1985 übernahm er den „Fight Club“ und machte ihn zur Kultattraktion. Legendär waren seine Rufe vor der Boxbude, wo er Zuschauer in den bis zu 400 Personen fassenden Ring lockte. Sein charismatischer Stil prägte die Kirmes-Welt.

Selbst nach seinem Verkauf der Boxbude bleibt Schultz eng mit der Tradition verbunden – unter anderem als Berater. Auch im Film „Rock ’n’ Roll Ringo“, der 2024 in Herne Premiere feierte, spielt er eine wichtige Rolle. Crange-Fans müssen in diesem Jahr jedoch auf die Rückkehr der berühmten Attraktion verzichten.

