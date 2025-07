Besucher wollten es, nun kriegen sie es – Kultgetränk feiert auf Cranger Kirmes Comeback

Crange ist bekanntlich nur einmal im Jahr, und zwar diesmal vom 31. Juli bis zum 10. August. Dennoch hat jetzt schon der erste Betrieb auf dem Platz der Cranger Kirmes in Herne die Türen geöffnet!

Im Biergarten „Zum Ritter“ direkt am Rhein-Herne-Kanal laufen schon die Kühlschränke und Zapfhähne. Während im Hintergrund die Vorbereitungen und der Aufbau der Kirmes weiter voranschreiten, können die ersten Besucher bereits Getränke und die besondere Atmosphäre genießen – und ein Comeback erleben! Ein Kultgetränk ist zurück.

„Kanalwasser“ zurück auf der Cranger Kirmes

Die heißesten Tage des Jahres haben den Aufbau des Biergartens erschwert, wie die „WAZ“ berichtet. Doch wie schon seit Generationen steht die Kirmes-Gastronomie rechtzeitig bereit – mit kleinen Anpassungen hier und da. Die Bühne befindet sich auch dieses Jahr wieder direkt am Kanal.

Ein Highlight der Cranger Kirmes 2025 ist die Rückkehr eines alten Favoriten aus den 1990ern: Albert Ritters „Kanalwasser“. Das Kultgetränk feiert sein Comeback, nachdem viele Kirmes-Fans in den letzten Jahren immer wieder danach gefragt hatten. „Kanalwasser“ war damals schon ein echter Publikumsliebling und hat das Potenzial, auch dieses Jahr wieder ein Verkaufsschlager zu werden.

Was schwimmt denn da im grünen Kultgetränk?

Jessica Ritter erklärt gegenüber der „WAZ“ stolz, wie eng die Ritters mit ihrer Geschichte und Tradition verbunden sind. Ganz nebenbei versucht das Team rund um den Biergarten, auch mit neuen Getränken wie einem pinken „Sarti Spritz“ ein frisches Angebot zu schaffen.

Doch was genau ist denn nun drin im „Kanalwasser“? Der grün gefärbte Longdrink enthält Alkohol und eine besondere Zutat, die viele Besucher nostalgisch werden lässt: „Superhechte“-Weingummis schwimmen in jedem Glas. Für 8 Euro gibt es so nicht nur ein Getränk, sondern auch ein Stück Kirmes-Kult zu kaufen. Das Team ist gespannt, wie das „Kanalwasser“ in diesem Jahr angenommen wird. Eines steht jetzt schon fest: Die Cranger Kirmes hat mit diesem Getränk noch mehr Charme.

Rund 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäfte wie zum Beispiel Achterbahnen, Kinderkarussells oder Autoscooter warte Ende Juli/Anfang August auf die Besucher. Allerdings muss die Cranger Kirmes auch einen herben Rückschlag hinnehmen. Ein Fahrgeschäft fällt aus, und zwar ausgerechnet eine Neuheit, die in diesem Jahr zur großen Top-Attraktion werden sollte. Hier liest du die Einzelheiten.

Übrigens: Warum der Biergarten „Zum Ritter“ jetzt überhaupt schon geöffnet hat und was es mit den sogenannten Aufbau-Kantinen auf sich hat, liest du hier ausführlich bei der „WAZ“.