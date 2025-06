Bittere Absage! Neue Attraktion kommt nicht zur Cranger Kirmes – „Es hat leider nicht geklappt“

Die Schlemmerpässe für die Cranger Kirmes waren bereits zwei Tage nach dem Vorverkauf-Start schon ausverkauft. Aber immerhin gibt es noch einige Fahrpässe zu ergattern. Immerhin warten rund 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäfte, wie z.B. Achterbahn, Kinderkarussell oder Autoscooter auf die Besucher.

Aber Moment mal, ein Fahrgeschäft fällt für die Cranger Kirmes 2025 leider aus. Und zwar ausgerechnet eine Neuheit, die in diesem Jahr zur großen Top-Attraktion werden sollte.

Cranger Kirmes muss auf Neuheit verzichten

Vom 31. Juli bis 10. August heißt das größte Volksfest in NRW wieder Hunderttausende Besucher willkommen. Besonders ein neues Highlight sollte zahlreiche Menschen wieder nach Herne locken. Allerdings hat der Betreiber nun überraschend abgesagt, wie die „WAZ“ berichtet.

Denn die Geisterbahn „Diabolos Residenz“ wird einfach nicht rechtzeitig fertig. Eigentlich sollte die Fertigstellung schon längst erledigt sein, doch es kam zu Verzögerungen, sodass die Premiere der Attraktion schon mehrfach abgesagt werden musste. Für die Cranger Kirmes bestand bis zuletzt noch Hoffnung, doch dann die Ernüchterung.

Weltpremiere erneut verschoben

„Es hat leider nicht geklappt“, sagt Betreiberin Chantal Hoefnagels. Aktuell stehe die Bahn noch in Italien und der Transport nach Deutschland kann einfach nicht rechtzeitig über die Bühne gehen. Am Ende scheitere die Premiere an fünf Tagen! Laut den Betreibern stecken in der Bahn bereits insgesamt 2,5 Millionen Euro, da sie offenbar noch größer und pompöser wird, als zunächst geplant.

„Wir haben aufgestockt. Dementsprechend ist die Strecke doppelt so lang geworden“, sagt Hoefnagels gegenüber der „WAZ“. Die Geisterbahn soll drei Etagen und bislang noch nicht eingesetzte Spezialeffekte haben. Für die Cranger Kirmes im nächsten Jahr hat die Familie bereits eine Zusage gegeben – insofern Stadt und Veranstalter mitspielen. Einen neuen Termin und Ort für die Weltpremiere wurde ebenfalls schon genannt – wann und wo liest du bei der „WAZ„.