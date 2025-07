Trump rührt an Coca-Cola-Rezept – hat das Auswirkungen auf Kaufland, Rewe und Co.?

US-Präsident Trump hat ja in vielen Dingen seine Finger im Spiel. Doch will er jetzt ernsthaft am Rezept für die berühmte Coca-Cola rühren? Und hat das womöglich auch Auswirkungen auf das Lieblingsgetränk vieler deutscher Kunden bei Kaufland, Rewe und Co.?

US-Präsident Trump kündigt aktuell nämlich eine Änderung bei Coca-Cola an. Der Konzern hält sich zunächst bedeckt.

Trump rührt am beliebten Coca-Cola-Rezept

Erste Info vorweg: In den USA wird zuckerhaltige Coca-Cola anders als in anderen Ländern mit Maissirup gesüßt. Nun soll Coca-Cola nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auch in den USA mit Süße aus Zuckerrohr statt nur mit Maissirup hergestellt werden. Er habe mit der Firma darüber gesprochen, und die Verantwortlichen hätten zugestimmt, schrieb Trump bei der Online-Plattform Truth Social. Da scheinen die deutschen Kunden von Kaufland, Rewe und Co. wohl noch mal Glück gehabt zu haben.

Unklar bleibt aber, ob Zuckerrohr den Maissirup in den USA komplett ersetzen könnte – oder die beiden Süßungsstoffe nebeneinander im US-Markt existieren werden. Vom Coca-Cola-Konzern hieß es lediglich, man schätze Trumps „Enthusiasmus“ für die Marke – und dass es „mehr Details zu neuen innovativen Angeboten innerhalb der Coca-Cola-Produktpalette“ bald geben werde. In den USA kann man zum Teil mexikanische Coca-Cola mit Zuckerrohr kaufen.

Kritik an Maissirup

In der US-Produktion werden zuckerhaltige Coca-Cola-Getränke anders als in anderen Ländern seit den 80er-Jahren mit Maissirup mit hohem Fructosegehalt gesüßt. Der Sirup ist günstiger, süßer und länger haltbar als andere Zuckerarten. Er wird unter anderem von Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. als ungesund kritisiert. Trump selbst ist als Trinker zuckerfreier Diet Coke mit Süßstoffen bekannt. Dennoch schrieb er bei Truth Social, alle würden erkennen, dass Coca-Cola mit Zucker aus Zuckerrohr „einfach besser“ sei.

Übrigens: Die Aktie eines großen Produzenten des Maissirups mit hohem Fructosegehalt, der Archer-Daniels-Midland Company, fiel im nachbörslichen US-Handel nach Trumps Ankündigung um rund sechs Prozent. (mit dpa)

