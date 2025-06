Rewe, Kaufland und Co.: Nutella-Beben! Fans sind schockiert – „Ekelhaft“

Süß, schokoladige und etwas nussig: Seit über 60 Jahren schmieren sich große und kleine Nutella-Fans die süße Creme auf die Brote oder genießen sie manchmal auch heimlich als Mitternachtssnack.

Doch jetzt wagt Ferrero das Undenkbare und krempelt die Schokocreme völlig um.

Rewe, Kaufland & Co.: Nutella völlig verändert – User werden deutlich

Ab Frühjahr 2026 bringt das Unternehmen mit „Nutella Peanut“ eine neue Variante seines Brotaufstrich-Klassikers in die Läden. Die Kombination aus gerösteten Erdnüssen und Kakao soll vor allem in den USA punkten, wo Erdnussbutter zu den Grundnahrungsmitteln zählt. Kein Wunder also, dass Ferrero laut „Mekur.de“ genau dort den ersten Versuch startet.

So finden sich in den sozialen Netzwerken die ersten Testberichte: Der italienische Influencer Mirko Padoin probiert etwa in einem TikTok-Video die Erdnuss-Variante. Sofort stellt er fest, dass die neue Sorte deutlich kleiner ist als das Originalprodukt, welches man überall in den Regalen von Rewe, Kaufland & Co. findet.

Und als er mit einem Löffel in die braune Creme sticht, verzieht er sofort das Gesicht – doch nicht etwa aus Ekel, ganz im Gegenteil. Der zuckersüße Löffel scheint ihm zu schmecken. Ganz aufgeregt ruft er: „Mamma Mia!“. Nach seinem Geschmack ist die Schokocreme (beinahe) ein voller Erfolg, lediglich etwas zu salzig sei sie für ihn.

„Nutella Peanut“ fällt im Test durch – „ekelhaft“

Auch einem YouTuber aus Deutschland scheint die Creme zu schmecken. Auf seinem Kanal „JunkFoodGuru“ betont er: „Es schmeckt schön erdnussig, aber gleichzeitig auch süß. Vom Prinzip her eine gelungene Kombination.“ Kritisch fügt er jedoch hinzu, dass die kleinen Erdnussstücke „in der Konsistenz verloren gehen“.

Doch die neue Sorte kommt nicht bei jedem gut an. So schreibt ein Nutzer auf Facebook, dass sie „0 nach Nutella schmeckt. Es schmeckt nur nach Erdnussbutter mit etwas Kakao. Der Aufstrich ist auch sehr weich, flüssig und süß. Insgesamt ist das kein Produkt, das ich noch einmal kaufen würde.“ Ein anderer User fügt hinzu, dass er den Brotaufstrich „ekelhaft“ findet.

Ab Frühjahr 2026 soll Nutella „Peanut“ (zu Deutsch: „Erdnuss“) zunächst in den Vereinigten Staaten und Kanada auf den Markt kommen. Ob die neue Sorte auch nach Deutschland kommt und in den Regalen von Rewe, Kaufland & Co. landet, bleibt jedoch abzuwarten.

Aber keine Sorge, wie wir wissen: Was in Nordamerika gut ankommt, landet früher oder später in deutschen Supermarktregalen – oder zumindest über Import-Shops auf dem Frühstückstisch der Neugierigen.