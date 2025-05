Rewe Rückruf: Beliebte Wurst zurückgerufen – es lauert eine Gefahr

Die Lebensmittelstandards in Deutschland sind sehr hoch, was auch die Kontrolle der Lebensmittel umfasst, die von Discountern oder Supermärkten wie Rewe verkauft werden. Trotz dieser strengen Kontrollen kann es vorkommen, dass fehlerhafte Lebensmittel oder andere Produkte in den Verkauf gelangen. In solchen Fällen erfolgt bei Rewe oder anderen Verkaufsstellen ein Rückruf.

Die Gründe für einen Rückruf bei Rewe sind vielfältig. Manchmal enthalten Produkte Bestandteile, die dort nicht hineingehören und eine Gesundheitsgefahr darstellen können, wie Fremdkörper oder Verunreinigungen. Neben Fremdkörpern oder Verunreinigungen können auch fehlerhafte Kennzeichnungen eine Gesundheitsgefahr bedeuten. Gelegentlich werden nicht alle Inhaltsstoffe korrekt angegeben, was besonders für Allergiker gefährlich sein kann. Auch fehlerhaft aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdaten oder das Vorhandensein von Salmonellen oder anderen Bakterien in einem Produkt können einen Rückruf bei Rewe und anderen Anbietern erforderlich machen.

In diesem Artikel informieren wir dich laufend über die neuesten Rückrufe der Supermarktkette Rewe.

Fleischerei Stroh ruft „Saarländische Lyoner“ zurück

Bei REWE gab es zuletzt einen Rückruf von lyoner Wurst. (Symbolbild). Foto: IMAGO/Depositphotos

Die Fleischerei Stroh ruft vorsorglich die „Saarländische Lyoner“ zurück, die zwischen dem 12.05.2025 und dem 20.05.2025 an den Bedientheken bei REWE verkauft wurde. Der Grund für den Rückruf ist, dass sich möglicherweise Fremdkörper wie Metall- oder Kunststoffteile im Produkt befinden könnten, die ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Betroffen sind alle Filialen der Fleischerei Stroh, die die Lyoner an der Bedientheke verkauft haben. Kunden werden gebeten, das Produkt nicht zu essen, sondern es in die Filiale zurückzubringen, wo sie den Kaufpreis erstattet bekommen.

Gluten bei POM-BÄR Ketchup Style

Von der Sorte Ketchup-Style des beliebten Snacks POM-BÄR wurde zuletzt eine Charge zurückgerufen (Symbolbild). Foto: IMAGO/mix1

Der Snack-Hersteller Intersnack ruft freiwillig einige Packungen POM-BÄR Ketchup Style 75g zurück. Betroffen sind nur die Chargen LA.201 11E und LA.207 11E mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.09.2025. Auf der Rückseite links oben der Verpackung kann die Chargennummer eingesehen werden.

In manchen Packungen sind versehentlich Teile eines anderen Produkts enthalten, die Weizen mit Gluten beinhalten. Diese Allergene sind nicht auf der Verpackung angegeben.

Die Ware ist qualitativ einwandfrei und nur für Allergiker problematisch. Alle anderen können das Produkt bedenkenlos essen.

Betroffene Konsumenten sollen ein Foto der Packung mit Chargennummer unter https://www.pom-baer.de/kontakt einreichen. Das Produkt wird daraufhin ersetzt.

Plastikteile in Nuggets

Bei Rewe werden Ja! Chili Cheese Nuggets zurückgerufen. Foto: Izico Deutschland GmbH

Freitag, 11. April: Die Izico Deutschland GmbH informiert die Kunden von Rewe über einen neuen Rückruf. Betroffen sind die Ja! Chili Cheese Nuggets in der 250g-Packung und den Mindesthaltbarkeitsdatum 28.04.2026 (Charge L5056) sowie 28.05.2026 (Charge L5070). Grund für den Rückruf bei der Supermarktkette ist, dass sich in den Nuggets durchsichtige Plastikteile befinden können. Das betroffene Produkt wurde in Rewe-Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein verkauft.

Metallische Fremdkörper in Cevapcici

Bei Rewe werden aktuell TK-Cevapcici zurückgerufen. Foto: Tillman‘s Convenience GmbH

Mittwoch, 02. April: Nach den Angaben der Tillman‘s Convenience GmbH gibt es einen neuen Rewe-Rückruf. Betroffen sind die ja! Cevapcici (fertig gewürzt für Pfanne und Grill) im 1000g-Beutel und dem Haltbarkeitsdatum 14.06.2024. Grund für den Rückruf bei der Supermarktkette ist, dass in dem Tiefkühlprodukt kleine, scharfkantige, metallische Fremdkörper befinden können. Das Essen wurde bei Rewe in den folgenden Bundesländern verkauft: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen.

Pestizidwirkstoff in Heidelbeeren

Bei Rewe werden XXL, Kulturheidelbeeren zurückgerufen. Foto: Port International European Sourcing GmbH

Donnerstag, 13. März: Die Port International European Sourcing GmbH informiert über einen Rewe-Rückruf. Davon betroffen sind die XXL Kulturheidelbeeren in der 500g-Packunung der Chargen L-0903 und L-0904 sowie der GGN 4056186196262. Grund für den Rückruf bei der Supermarktkette Rewe ist, dass eine Überschreitung des Rückstandhöchstgehaltes für den nicht zugelassenen Pestizid- und Insektizid Wirkstoffs Phosmet entdeckt wurde. Die Heidelbeeren wurden in Rewe-Filialen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen verkauft.

Plastikfremdkörper in Essen gefunden

Bei Rewe sind Hähnchen Mini Schnitzel von einem Rückruf betroffen. Foto: Anhaltinische Geflügelspezialtäten GmbH

Donnerstag, 13. Februar 2025: Nach den Angaben der Anhaltinische Geflügelspezialtäten GmbH ist ein bei Rewe verkauftes Produkt von einem Rückruf betroffen. Dabei handelt es sich um die JA! Hähnchen Mini Schnitzel in der 500g-Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 04.09.2025. Betroffen ist die Charge D L4 0409 2 mit dem Identitätskennzeichen DE Nl 10203 EG. Grund für den Rewe-Rückruf, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in einigen Packungen transparente Kunststofffremdkörper befinden.

American Sandwich zurückgerufen

Bei Rewe ist ein American Sandwich von einem Rückruf betroffen. Foto: Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG

Donnerstag, 6. Februar 2025: Die Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG hat informiert die Kunden über einen Rückruf bei Rewe. Bei dem zurückgerufenen Lebensmittel handelt es sich um das JA! American Sandwich in der 750g-Packung und den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 12.02.2025 – 17.02.2025. Als Grund für den Rückruf bei Rewe nannte das Unternehmen, dass das im Brot enthaltene Allergen Lupinenmehl nicht auf der Verpackung gekennzeichnet wurde.

