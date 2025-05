Cranger Kirmes holt Attraktion zurück – bei Besuchern ist sie umstritten

Die Cranger Kirmes in Herne öffnet vom 31. Juli bis 10. August 2025 wieder ihre Türen und erwartet Hunderttausende Besucher. Als eines der größten Volksfeste Deutschlands bietet sie auch dieses Jahr zahlreiche Attraktionen, die für Nervenkitzel und Unterhaltung sorgen.

Eine Attraktion kehrt in diesem Jahr nach Crange zurück und sorgt bereits im Vorfeld für Diskussionen. Die Meinungen der Besucher gehen auseinander: Während manche sich auf das Comeback freuen, stehen andere der Entscheidung kritisch gegenüber. Die „WAZ“ hat das Ganze mal genauer unter die Lupe genommen…

Cranger Kirmes glänzt mit kontroverser Attraktion

Wie die „WAZ“ berichtet, wird der Anbieter Heliflug zur Cranger Kirmes 2025 wieder seine Rundflüge über die Kirmes anbieten. Startpunkt soll in diesem Jahr aber nicht mehr in Herten sein. Der Anbieter denke offenbar noch über einen weiteren Standort nach. Wegen des Lärms galt diese Attraktion, die nicht zum offiziellen Kirmesprogramm gehört, als ziemlich umstritten. Dennoch kam sie gut an – immerhin waren beinahe alle Flugtickets ausverkauft.

Bereits im Vorfeld können Besucher der Cranger Kirmes 2025 Tickets für einen Rundflug buchen. Statt der im vergangenen Jahr 69 Euro kostet ein Ticket nun 119 Euro pro Person. Grund für die Preiserhöhung: Der Heliflug muss nun am neuen Startpunkt für Starts und Landungen Gebühren zahlen. 2024 durfte der Flug-Anbieter in Herten eine Freifläche gratis nutzen.

Der neue Startpunkt soll in diesem Jahr der Flugplatz Marl-Loemühle sein. Müssen Anwohner aber wieder mit starkem Lärm rechnen? 2024 sprachen einige Bewohner laut „WAZ“ aufgrund der Lärmbelästigung von „purem Horror“. Doch es gibt schon jetzt Entwarnung. „An der Kirmes wird man von unseren Flügen überhaupt nichts hören“, erklärt Heliflug-Chef Dietmar Rieß.

Alle weiteren Informationen zum Heliflug während der Cranger Kirmes kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.