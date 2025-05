Cranger Kirmes: Kurz vorm Start geht die Nachricht um – Besucher rasten aus

Wie in jedem Jahr freuen sich zahlreiche Besucher aus dem Ruhrgebiet wieder einmal auf den Start der Cranger Kirmes. Am 31. Juli 2025 ist es endlich so weit und auf dem „größten Volksfest in NRW“ sind wilde Fahrgeschäfte, laute Musik und allerlei Leckereien angesagt.

Bis zum Start der Cranger Kirmes dauert es zwar noch etwas, doch eine Nachricht verkürzt die Wartezeit der jährlich rund vier Millionen Besucher wohl um einiges. Kirmes-Fans rasten aus, als sie DAS erfahren.

Cranger Kirmes macht es offiziell

Auf ihrem Facebook-Kanal verbreitet die Cranger Kirmes nun die Nachricht, auf die viele schon gewartet haben: Der Verkauf des Kirmeskalenders startet! So heißt es nicht nur bald an den Losbuden, sondern ab sofort auch bei dir zu Hause „Gewinne, Gewinne, Gewinne“.

Wie auch in den letzten Jahren verkauft der Leo-Club Wanne-Eickel auch 2025 den Kirmeskalender der Cranger Kirmes in der mittlerweile 13. Auflage. Mit dem Verkaufserlös helfen die Leos karitativen Projekten in Herne und Wanne-Eickel – in diesem Jahr sind es das Ev. Kinderheim Jugendhilfe Herne/Wanne-Eickel sowie die kriminalpräventive NRW-Initiative „Kurve kriegen“.

Das kannst du gewinnen

Die 24 Türchen des traditionellen Kirmeskalenders sind mit über 250 Preisen gefüllt. Darunter sind unter anderem eine PlayStation 5 mit Controller, ein Apple iPad, ein Jammertal-Gutschein im Wert von 300 Euro, ein Jochen-Schweitzer-Gutschein im Wert von 150 Euro, ein Airfryer im Wert von 100 Euro sowie ein Dyson-Staubsauger.

Auch kleinere Preise, wie Kirmespässe für den Besuch auf der Cranger Kirmes sind in dem Kalender versteckt. Die dazugehörigen Gewinnnummern veröffentlicht der Leo-Club auf dessen Homepage und in den sozialen Medien.

Das Motiv des diesjährigen Kalenders zeigt eine historische Szene „auf Crange“ aus dem Jahr 1961. „Viel zu schade, den aufzumachen“, schwärmt ein Facebook-User von dem Foto, das das Bildarchiv der Stadt Herne zur Verfügung gestellt hat. Jeder Kalender hat eine individuelle Nummer, mit der du automatisch an einer täglichen Verlosung teilnimmst, die am 7. Juli beginnt und bis zum Start der Cranger Kirmes dauert.

Den Kirmeskalender der Cranger Kirmes kannst du an folgenden Verkaufsstellen erwerben: