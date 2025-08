Wetter drückt auf Cranger-Kirmes-Stimmung – doch schon am Sonntag sickert die Nachricht durch

„Das Wetter lässt sich nicht wegdiskutieren“, bringt es Oskar Steinmeister, der Steinmeister’s Bierpavillon auf der Cranger Kirmes betreibt, auf den Punkt. Die Wetterlage hat uns leider ein wenig in die Kassen hineingeregnet“, bestätigt auch Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbunds nach dem Eröffnungsfeuerwerk am Freitag.

Aber: „Dafür merken wir den lokalen Zusammenhalt und den Stolz der Menschen auf ihre Kirmes“, jubelt Oskar Steinmeister. Treffender als das diesjährige Motto „Crange ist Liebe“ hätte man es aus seiner Sicht nicht formulieren können. Und das zeigt sich schon nach dem ersten Wochenende.

Cranger Kirmes macht erste Million voll

So trotzten nach Angaben der Stadt Herne am Donnerstag (31. Juli) 150.000 Besucher dem miesen Wetter, bevor am Freitag und Samstag zusammen rund 725.000 Menschen über die Cranger Kirmes schlenderten. Bei bestem Kirmeswetter sollte sich der Kirmesplatz in Herne am Sonntag (3. August) auch wieder schnell füllen.

Damit ist klar: Bereits am ersten Wochenende knackt die Cranger Kirmes die Marke von einer Million Besuchern. Und die Wetter-Aussichten bis zum Finale am Sonntag (10. August) dürften sowohl Schausteller als auch Kirmesfans jubeln lassen.

Jetzt spielt auch noch das Wetter mit!

Denn nach einem eher regnerischen Montag (4. August) klettern im Laufe der Woche nicht nur die Temperaturen auf Werte bis zu 28 Grad – es bleibt nach Vorhersagen der Experten vor allem trocken!

Während viele Besucher in den ersten Tagen überwiegend in die überdachten Zelte gelockt wurden, dürften in der zweiten Hälfte der Cranger Kirmes auch das Treiben zwischen den Buden und Fahrgeschäften auf den Straßen zunehmen. Besonders bemerkenswert: Bis auf einen Zwischenfall im Bayernzelt (mehr dazu hier >>>) spricht die Polizei bislang von einem sehr friedlichen Volksfest. Beim Festumzug am Samstag habe es keinen einzigen polizeilichen Vorfall gegeben: „Ein großes Lob an die Bevölkerung“, lobt deshalb der Erste Polizeihauptkommissar Andreas Derks aus. Na, so kann es doch weitergehen!