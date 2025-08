BVB-Talente verfallen in Ekstase – doch dann folgt der herbe Nackenschlag

Die U23 des BVB musste in der abgelaufenen Saison den bitteren Abstieg aus der dritten Liga hinnehmen. Für die Dortmunder Talente heißt es in diesem Jahr also Regionalliga West. Doch der Start verlief denkbar schlecht.

In der vergangenen Woche startete man mit einer 0:3-Niederlage gegen die U23 von Paderborn. Am Sonntag (3. August) folgte zwar ein Unentschieden, doch die Partie könnte sich als noch bitterer herausstellen.

BVB-Talente geben den Sieg her

Die Sportfreunde Siegen waren in Dortmund zu Gast. Wenige Tage zuvor hatten sie noch eine 1:8-Klatsche gegen die BVB-Profis kassiert. Doch Cagatay Kader brachte Siegen in der ersten Halbzeit in Führung, bevor Tony Reitz per Elfmeter ausglich.

+++ Nuri Sahin winkt neuer Job! Kommt es nach dem BVB-Aus zum Hammer-Wechsel? +++

Danach folgte die totale BVB-Ekstase. Ab der 72. Minute spielte Dortmund in Überzahl und nutzte diese eiskalt aus: Arne Wessels schoss in der 85. Minute einfach mal aufs Tor und profitierte von einem Torwartfehler des Siegen-Keepers. 2:1 für Dortmund – und die gesamte BVB-Bank explodierte, inklusive Trainer Mike Tullberg. Der Sieg schien in Überzahl sicher.

Siegen schlägt zurück

Die ersten drei Punkte der Saison waren gedanklich schon eingesammelt – doch dann kam die 95. Minute. Siegens Jubes Ticha köpfte nach einer Hereingabe aus dem Halbfeld den Ball ins Netz. Die Gäste fielen daraufhin ebenfalls in Ekstase. Eine unglaubliche Szene kurz vor dem Schlusspfiff.

Hier mehr News für dich:

Ein bitterer Tag für die BVB-Talente, die den Sieg bereits als sicher angesehen hatten. Doch im letzten Augenblick schlug Siegen zurück. Nach zwei Spielen steht jetzt nur ein Punkt auf dem Konto – ein verfehlter Saisonstart des Absteigers. Doch es bleibt mehr als genug Zeit für die U23 des BVB, um den schlechten Beginn in eine positive Spielzeit umzuwandeln.