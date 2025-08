Nuri Sahin winkt neuer Job! Kommt es nach dem BVB-Aus zum Hammer-Wechsel?

Er kam als Vereinsikone, sollte bei Borussia Dortmund eine Ära prägen, musste aber schon nach einem halben Jahr wieder gehen. Unter ihm klappte es beim BVB nicht und man lief den Zielen hinterher. Im Januar 2025 trennte sich Schwarz-Gelb dann von ihm.

Seither ist er ohne Job, genießt seine Freizeit und wartet auf die passende Möglichkeit, einen neuen Verein zu übernehmen. Diese könnte sich schon in Kürze bieten – geht es für den Ex-BVB-Star bei einem türkischen Top-Klub weiter?

Ex-BVB-Coach Sahin zurück in die Türkei?

Dass Sahin als Trainer enorm viel Potenzial hat, ist unbestritten. Der 36-Jährige zeigte schon bei Antalyaspor, dass er eine große Zukunft als Coach hat. Doch bei Schwarz-Gelb wollte es nicht funktionieren. Wohl auch, weil alles noch eine Nummer zu groß für ihn war.

Seine Lehren aus dieser Zeit dürfte er gezogen haben und mit Blick auf die kommenden Monate wird er wohl für eine neue Herausforderung bereit sein. Schon in Kürze könnte sich da was tun. Denn laut Transfer-Guru Fabrizio Romano steht Sahin bei Besiktas Istanbul ganz oben auf der Liste.

Derzeit ist Ole Gunnar Solskjaer (noch) Trainer bei Besiktas, doch der Norweger steht mehr und mehr in der Kritik. Die letzte Saison endete enttäuschend und intern soll es durchaus kriseln. Sollte Solskjaer gehen müssen, wäre Sahin wohl der Top-Favorit auf die Nachfolge.

Neuer Anlauf auf bekanntem Terrain?

In Istanbul und der Süper Lig könnte er die nächsten Schritte in seiner Trainerkarriere gehen, schließlich kennt er die türkische Liga – auch als Trainer – schon bestens. Ob es zu Wechsel kommt, ist jedoch unklar – schließlich setzt Besiktas noch auf Solkskjaer.

Die Entwicklungen bei Besiktas dürfte Sahin aber in jedem Fall genauestens verfolgen. So könnte der Ex-BVB-Coach schon bald wieder auf der europäischen Fußballbühne tätig sein. Derzeit kämpft der türkische Top-Klub in der Conference-League-Qualifikation um den Einzug in die Ligaphase.