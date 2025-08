Borussia Dortmund nimmt Barca-Youngster ins Visier – schnappt der BVB bei ihm zu?

Mit Jobe Bellingham und Patrick Drewes hat Borussia Dortmund bislang zwei Neuzugänge verzeichnen können. Doch das soll es noch nicht gewesen sein, weitere Neuverpflichtungen sollen folgen. Nun kommt das nächste spannende Gerücht auf!

Borussia Dortmund ist offenbar an Guille Fernandez interessiert. Der 17-jährige Mittelfeldspieler des FC Barcelona gilt als großes Talent. Wie die Zeitung „Sport“ berichtet, ist Fernandez aktuell mit Barcelonas A-Mannschaft auf Asien-Tour und darf sich dort beweisen. Auch andere Vereine zeigen Interesse an dem spanischen U-Nationalspieler.

Borussia Dortmund beobachtet Talent aus Barcelona

Fernandez strebt nach regelmäßiger Spielzeit, die in Barcelonas Star-Ensemble jedoch nicht garantiert ist. „Laut Sport“-Informationen ist noch nicht klar, ob Fernandez in der kommenden Saison noch das Barca-Trikot trägt“, heißt es. Borussia Dortmund könnte sich damit eine Chance auf den technisch versierten Youngster verschaffen.

Neben Borussia Dortmund sind laut Mundo Deportivo auch der FC Porto, der FC Bayern und Manchester City an Fernandez interessiert. Bisher hat jedoch kein Club ein konkretes Angebot für den Nachwuchsspieler abgegeben. Fernández bleibt deshalb aktuell noch Teil des Kaders des FC Barcelona.

BVB könnte passende Perspektive bieten

Der Vertrag von Guille Fernandez läuft bis 2027, was den FC Barcelona in einer starken Verhandlungsposition hält. Ob die Katalanen bereit wären, den Mittelfeldspieler bereits in diesem Sommer abzugeben, bleibt unklar und spekulativ. Fernández wird Barcelona auf jeden Fall Optionen für seine Karriere vorlegen müssen.

Der BVB setzt regelmäßig auf junge Talente und könnte Fernandez eine Plattform für Spielzeit und Entwicklung bieten. Der Kampf um den 17-Jährigen bleibt spannend, denn auch international anerkannte Vereine versuchen, ihn für sich zu gewinnen. Bislang hat sich kein Verein in der Pole-Position für die Verpflichtung des Spielers etabliert.

