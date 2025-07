Nach U23-Abstieg: Borussia Dortmund zieht Konsequenzen

Borussia Dortmund konnte sich durch einen fulminanten Schlussspurt noch in die Champions League retten. Bei der U23 dagegen blieb das Happy End aus. Nach einem Absturz Richtung Saisonende ist die Reserve der Schwarzgelben abgestiegen.

Die bittere Realität heißt nun Regionalliga West. Doch bei Borussia Dortmund hat man die Lehren aus dem Niedergang gezogen und zieht nun Konsequenzen für die Zukunft.

Borussia Dortmund mit Planänderung nach U23-Abstieg

Selbst der Trainerwechsel brachte nichts. Mit Mike Tullberg frisch am Ruder stieg die U23 vom BVB nach vier Jahren Drittklassigkeit wieder in die Regionalliga ab. Dort will sie natürlich sofort wieder vorne mitmischen, gilt als einer der Favoriten auf den Aufstieg. Doch in Dortmund hat ein Sinneswandel eingesetzt. Wie in der Jugend gilt auch für die Reserve nun: Ausbildung vor Erfolgen.

Um den BVB II in der 3. Liga zu halten, wurden jeden Sommer für teils beträchtliche Summen externe Spieler verpflichtet. Und das zu Lasten des eigenen Nachwuchses – denn den Talenten aus der U19 wurden damit Plätze in der „zweiten Herren“ weggenommen. Das soll sich nun ändern, wie Mike Tullberg verrät.

Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ sagt er: „Mein Auftrag ist es die Mannschaft und die Spieler zu entwickeln und mehr jüngere Spieler aus unserem NLZ einzusetzen und heranzuführen. Das ist der klare Wunsch des Vereins.“ Heißt: Die Ausbildung steht wieder mehr im Vordergrund.

Für Tullberg bedeutet das aber nicht gleich den Abschied von sportlichen Zielen. „Das geht Hand in Hand mit dem Erfolg. Wenn die Ausbildung gut genug ist, gewinnt man auch die Spiele. Davon bin ich überzeugt“, sagt er deutlich. Den Aufstieg hat weder er noch Teamleiter Ingo Preuß als Saisonziel ausgerufen.