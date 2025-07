Nächster Transfer offiziell! Borussia Mönchengladbach fädelt Deal ein

Sportchef Roland Virkus will Borussia Mönchengladbach stärker auf den „Fohlen-Weg“ ausrichten. Im Fokus stehen Nachwuchsspieler wie Noah Pesch. Der 20-jährige Offensivspieler kam 2024 ablösefrei von Bayer 04 Leverkusen und machte mit starken Leistungen in der Regionalliga auf sich aufmerksam. Dort erzielte er in 30 Einsätzen 20 Tore und bereitete neun vor.

Er ist eine der großen Zukunftshoffnungen bei Borussia Mönchengladbach, soll mittelfristig bei den Profis zum Einsatz kommen. Doch vorerst wird der Youngster ausgeliehen. Dieser Wechsel ist nun verkündet worden.

Borussia Mönchengladbach verleiht Offensiv-Juwel

Nun hat Borussia Mönchengladbach Pesch auf Leihbasis an den 1. FC Magdeburg abgegeben. Dort soll er wichtige Spielpraxis sammeln. „Noah ist ein talentierter Offensivspieler mit viel Potenzial“, betont FCM-Sportchef Otmar Schork, „und bringt Dynamik und Torgefahr mit, die unserem Spiel guttun werden.“

Kürzlich wurde Pesch zum Spieler der Saison in der Regionalliga West gewählt. Der flexible Außenstürmer wird in Magdeburg die Rückennummer 10 tragen und freut sich auf die neue Herausforderung. „Ich freue mich sehr auf den FCM. Der Club steht für attraktiven, offensiven Fußball und ich denke, dass das gut passen wird.“

Virkus und Co. setzen auf Pesch

Pesch spielte bis 2024 bei Bayer Leverkusen. Über die Nachwuchsmannschaften und Einsätze in der U17- und U19-Bundesliga entwickelte er sich kontinuierlich weiter. Für Gladbachs Profis debütierte er in der vergangenen Bundesliga-Saison gegen Mainz.

Neben der deutschen besitzt Pesch auch die kroatische Staatsbürgerschaft. Er absolvierte mehrere Länderspiele für Kroatiens U15, U18, U19 und U21. Gladbach hat große Hoffnungen, dass Pesch gestärkt zurückkehrt. Virkus erklärt: „Wir schauen bei unseren jungen Spielern, was das Beste für sie ist.“

Trainer Markus Fiedler vom 1. FC Magdeburg lobt seinen neuen Spieler: „Mit seiner Torgefahr und Stärken auf den Offensivpositionen wird er unserem Spiel guttun.“ Borussia Mönchengladbach setzt erneut auf das bewährte Modell: Mit Leihen sollen Talente wie Pesch oder zuvor Rocco Reitz auf höchstem Niveau reifen und langfristig den Verein stärken.