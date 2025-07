Sancho-Knall bei Borussia Dortmund! Folgt nun doch die Hammer-Rückkehr?

Borussia Dortmund wird auf dem Transfermarkt noch aktiv werden. Das bestätigte Sportdirektor Sebastian Kehl höchstpersönlich. Kehl machte nach der Viertelfinal-Niederlage bei der Klub-WM gegen Real Madrid (2:3) eine Transfer-Ansage: „Es wird auf dem Transfermarkt noch ein bisschen was passieren. Wir werden sicher noch etwas tun. Wir werden die Mannschaft besser machen als im vergangenen Jahr.“

Eine Verstärkung könnte laut „Sky“ nun ein alter Bekannter sein. Ein Name, der rund um Borussia Dortmund immer wieder auftaucht. Ein dritter Anlauf von Jadon Sancho könnte möglich sein.

Borussia Dortmund: Dritter Anlauf von Sancho?

Immer wieder kursierten in der Transferperiode bislang Gerüchte um einen erneuten Anlauf von Sancho im BVB-Trikot. Doch das Thema schien abgeflacht zu sein. Schließlich wurden Stimmen über einen Wechsel von Sancho in die Serie A laut. Neapel und zuletzt insbesondere Juventus Turin galten als mögliche Abnehmer.

Laut „Sky“ werden jetzt aber wieder die Gerüchte um Borussia Dortmund heiß. Sancho soll intern weiterhin diskutiert werden. Die Kontakte zur Spieler-Seite sollen auch immer noch aktiv sein. Mit einer geforderten Ablöse von 18 bis 20 Millionen Euro könnte ein Transfer für den BVB auch stemmbar sein.

Sancho nicht die oberste Priorität?

Doch die oberste Priorität ist Sancho bei Borussia Dortmund nicht. Schließlich ist im aktuellen System von Borussia Dortmund nicht einmal Platz für einen klassischen Flügelspieler. Vielmehr sucht man in Dortmund nach einem Zehner, der hinter der Spitze agieren kann.

Doch Sancho und der BVB – das ist eine Liebesgeschichte, die dennoch einen dritten Anlauf starten könnte. Schließlich will Manchester United ihn loswerden und die Italien-Gerüchte sollen abgeflacht sein. Nutzt der BVB also die Chance und versucht, den talentierten Engländer wieder in alte Form zu bringen?