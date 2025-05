Borussia Dortmund: Profi für Tullberg? Coup steht unmittelbar bevor

Nach dem Abstieg der U23 in die Regionalliga steht bei Borussia Dortmund eine intensive Kaderplanung an. Ingo Preuß, der Sportliche Leiter des Teams, hat seine privaten Urlaubspläne auf Eis gelegt, um die Mannschaft für die kommende Saison neu aufzustellen. Besonders der neue U23-Trainer Mike Tullberg sieht Handlungsbedarf in der Offensive.

Neben dem talentierten Arne Wessels, der aus der Oberliga zu Borussia Dortmund wechselt, möchte Tullberg zwei bis drei weitere Angreifer verpflichten. Ein Spieler steht dabei ganz oben auf seiner Wunschliste: Joseph Boyamba. Laut den „Ruhr Nachrichten“ gibt es mit dem Flügelspieler bereits eine mündliche Einigung. Die Vertragsunterzeichnung könnte bereits bald erfolgen.

Borussia Dortmunds U23 sucht Verstärkungen

Joseph Boyamba hat eine besondere Verbindung zu Borussia Dortmund. Von 2019 bis 2021 spielte der 28-Jährige bereits in der U23 und konnte in 64 Spielen 24 Tore erzielen. Unter Mike Tullberg, der damals ebenfalls sein Trainer war, übernahm Boyamba sogar die Kapitänsbinde. Tullberg schätzt Boyamba nicht nur wegen dessen sportlicher Qualitäten, sondern auch aufgrund seines Charakters. Nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund zog es Boyamba zu Waldhof Mannheim in die 3. Liga, wo er in zwei Spielzeiten insgesamt 17 Tore und sechs Vorlagen beisteuerte.

+++ Borussia Dortmund: Trainer-Hammer! BVB vor Neuverpflichtung +++

Seine Karriere führte ihn danach zu 1860 München und schließlich zum SV Elversberg in die 2. Bundesliga. In Elversberg konnte Boyamba jedoch nicht mehr überzeugen und löste am Ende seinen Vertrag auf. In der vergangenen Saison versuchte er bei Rot-Weiss Essen einen Neustart. Dort war er zu Beginn unter Trainer Christoph Dabrowski Stammspieler. Doch nach einem Trainerwechsel konnte sich der Offensivmann nicht mehr durchsetzen und kam in der Rückrunde nur noch zweimal zum Einsatz.

Mehr News:

Nun könnte Borussia Dortmund die Chance sein, seine Karriere wieder zu beleben. Für Boyamba geht es darum, an frühere Erfolge anzuknüpfen und sich bei einem Verein zu etablieren, der von seinem Potenzial überzeugt ist. Trainer Mike Tullberg ist sicher: Boyamba kann eine Schlüsselrolle in der neuen U23 des BVB einnehmen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.