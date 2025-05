BVB – Holstein Kiel: Aus und vorbei! Dortmund erreicht vor Anpfiff die bittere News

An diesem Samstag (17. Mai) gibt es in Dortmund nur ein Thema: Schafft der BVB am 34. und letzten Bundesliga-Spieltag noch den Einzug in die Champions League? Dafür muss die Mannschaft von Trainer Niko Kovac unbedingt gegen Absteiger Holstein Kiel gewinnen.

Vor dem Anpfiff der Partie zwischen dem BVB und Holstein Kiel gab es aber ein anderes Spiel, auf das die Verantwortlichen ganz genau hingeschaut haben – mit einem mehr als nur bitteren Ausgang für den Revierklub.

BVB – Holstein Kiel: Bittere News vor Anpfiff

Natürlich hofft jeder BVB-Fan, dass es gegen Holstein Kiel klappt und der Klub sich auch in der kommenden Saison für die Champions League qualifizieren kann. Gleichzeitig hoffen die Dortmunder aber auch auf den Klassenerhalt. Doch von welcher Mannschaft? Es geht um die U23 der Borussia.

Die Talente hatten in der 3. Liga nämlich eine mehr als nur schwierige Saison hinter sich und gingen am letzten Spieltag auf die Mission, sich auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu retten – jedoch ohne Erfolg.

Die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg, der erst vor Kurzem übernommen hatte, konnte sich gegen Aufstiegsaspirant 1. FC Saarbrücken trotz einer 1:0-Führung nicht durchsetzen und die drei wichtigen Punkte holen. Am Ende gab es eine 1:2-Pleite für den BVB.

Abstieg für U23 besiegelt

Wenige Minuten vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie des BVB gegen Holstein Kiel gab es dann die schlechte Nachricht: Der Abstieg der zweiten Mannschaft ist besiegelt. Aber selbst ein Sieg hätte nicht gereicht. Die Dortmunder brauchten nämlich Schützenhilfe von Rot-Weiss Essen gegen die U23 des VfB Stuttgarts und von Arminia Bielefeld gegen Waldhof Mannheim.

Sowohl die Stuttgarter als auch die Mannheimer hatten vor dem Spieltag drei Punkte mehr. Während Mannheim die deutlich bessere Torbilanz hatte, sah es beim VfB anders aus. Da hätte eine Niederlage gereicht, und die U23 des BVB wäre vorbeigezogen. Allerdings endete die Begegnung mit einem 1:1-Unentschieden.

Somit geht es für die Dortmunder in der kommenden Saison in der Regionalliga West weiter. Immerhin: Dort kommt es nach langer Zeit mal wieder zum kleinen Derby gegen die zweite Mannschaft des FC Schalke 04.