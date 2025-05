Borussia Dortmund: Bellingham-Wahnsinn! Platzt der Transfer jetzt doch noch?

Seit Wochen, gar Monaten geistert der Name Jobe Bellingham rund um Borussia Dortmund. Der jüngere Bruder von Ex-Borusse Jude soll das Transferziel Nummer eins des BVB sein. Jetzt folgte für den Transfer-Flirt ein ganz, ganz dicker Erfolg!

In den vergangenen Wochen lebte der Traum von der Premier-League-Rückkehr: Nach fast zehn Jahren könnte der AFC Sunderland mit Jobe Bellingham erstmals wieder in die erste Liga zurückkehren. Und das Finale in England sollte zum Drama werden. Auch Borussia Dortmund dürfte darauf genau blicken.

Borussia Dortmund: Aufstiegsdrama um Bellingham

Fast ein Jahrzehnt lag der englische Traditionsklub Sunderland am Boden. Von der ersten Liga ging es direkt in Liga drei. Fast zehn Jahre nach der letzten Premier-League-Saison ist der AFC Sunderland seit Samstag (24. Mai) wieder erstklassig! Das Team um Shootingstar Bellingham gewann nach 0:1-Rückstand durch ein Last-Minute-Tor mit 2:1 und darf nun mächtig feiern!

In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Sunderland zum 2:1 und versetzte den gesamten Klub, die gesamte Stadt in Ekstase – der AFC ist zurück, die irre Leidenszeit vorbei. Und Jobe Bellingham, der seit Wochen mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht wird, ist mittendrin.

Der 19-Jährige ist der Star des Teams, spielte eine herausragende Saison und ist schon vor dem Finale zum „besten Youngster“ der Liga gewählt worden. Auch deswegen haben ihn neben dem BVB noch viele weitere Top-Teams aus Europa auf dem Zettel. Im Finale gegen Sheffield United spielte Bellingham abermals die vollen 90 Minuten.

Kommt jetzt alles anders?

Sunderland ist wieder erstklassig, doch wie geht es mit Bellingham weiter? Beeinflusst der Aufstieg die Zukunftspläne des Youngsters? In den letzten Wochen sah es so aus, als wäre ein Wechsel gar schon beschlossene Sache. Nur der neue Klub stünde noch nicht fest. Doch ändert dieser Erfolg der „Blackcats“ nun alles? Schließlich hätte Bellingham plötzlich die Möglichkeit, in der kommenden Saison den nächsten Karriereschritt in der besten Liga der Welt zu gehen.

Beim BVB wird man die neuesten Entwicklungen rund um Bellingham wohl genauestens beobachten. Fakt ist: Ein Transfer wird der Bruder von Jude durch diesen Hammer-Sieg keinesfalls einfacher.