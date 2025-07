Neuer Job für Edin Terzic: HIER könnte der Ex-BVB-Trainer wieder einsteigen

Ein Jahr ist es her, dass Edin Terzic alle bei Borussia Dortmund mit seinem Rücktritt schockte. Seither wird er immer wieder in der Gerüchteküche gehandelt, unterschrieben hat er jedoch nirgendwo.

Nun ist das „Sabbatical“ vorbei, die Karriere braucht neuen Schwung. Doch wo wird Edin Terzic sein Comeback feiern? DER WESTEN wirft vier Möglichkeiten in den Ring – eine davon: Borussia Dortmund!

Edin Terzic: Wo geht die Karriere weiter?

Den Saisonstart wird Terzic wohl nicht auf einem Trainerstuhl erleben. Kein gut sortierter Verein hat so kurz vor dem Startschuss noch keinen Coach. Der 42-Jährige wird aber erneut ein heißer Kandidat, sobald es die ersten Entlassungen gibt. Und die kommen bekanntlich schnell. Kommen sie auch beim „richtigen“ Verein, wird der Ex-BVB-Trainer angesichts seiner langen Auszeit wohl nicht lange zögern. Vielleicht hier?

1. West Ham United

Nach der langen Ära von David Moyes brachte es Julen Lopetegui auf nur eine Halbserie in London. Im Januar 2025 wurde er gefeuert, seither zieht Graham Potter dort die Fäden. Allerdings alles andere als erfolgreich. Mit einem mickrigen Punkteschnitt von 1,05 und einem enttäuschenden 14. Tabellenplatz ist die Stimmung im Keller. Schon nach wenigen Monaten flammten bei den Fans die ersten Entlassungs-Rufe auf. Zum Saisonstart steht er nun mächtig unter Druck und könnte früh fliegen. Schon nach Lopeteguis Entlassung war Terzic ein Thema, schließlich hatte er dort einst als Co-Trainer gearbeitet und bis heute einen guten Ruf. Muss Potter gehen, wird diese Aktie wieder heiß.

2. Besiktas Istanbul

Auch bei den „Schwarzen Adlern“ war Edin Terzic einst Co-Trainer – und auch dort könnte 2025/26 eine Veränderung anstehen. Ole Gunnar Solskjaer kam im Januar, führte Besiktas immerhin noch in die Europa League. Zufrieden war man damit in Istanbul aber nicht. Und der Verein ist ein echtes Trainergrab. Acht Trainerwechsel gab es (Interimstrainer einberechnet), in den letzten zwei (!) Jahren. Liefert Solskjaer nicht schnell, wird er die Nummer 9. Und Terzic ein heißer Kandidat auf die Nachfolge. Schließlich gab es zuletzt schon heiße Türkei-Gerüchte um den Ex-BVB-Trainer. Hier mehr.

3. Borussia Mönchengladbach

Apropos frühe Trainer-Entlassung: In der Bundesliga wetten in diesem Rennen derzeit viele auf Gerardo Seoane. Mit Gladbach läuft es nicht, auf dem Transfermarkt hat der Klub auch große Probleme, die Nervosität steigt und steigt. Eine frühe Trennung wäre keine Überraschung – und Terzic würde gut zu den „Fohlen“ passen.

4. Borussia Dortmund

Niko Kovac muss in Dortmund nicht um seinen Job bangen, führte den BVB sensationell noch in die Champions League. Doch seit dem Rauswurf von Sven Mislintat hat die Borussia keinen Technischen Direktor mehr. Terzic, der den Posten einst bekleidete, wäre eine naheliegende Lösung – denn die Liebe zwischen ihm und dem BVB ist nie erloschen. Zurück in die Heimat und die zweite Reihe? Nicht auszuschließen. Doch schon mit der ersten kleinen Kovac-Krise könnte die Diskussion um „Schattenmann Terzic“ wieder aufflammen, wie es sie schon bei Marco Rose gab.