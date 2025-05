Borussia Dortmund: Sponsorbeben offiziell! BVB lässt die Katze aus dem Sack

Borussia Dortmund und seine Sponsoren – in diesem Sommer steht ein großer Wechsel an. Schon länger gibt es Gerüchte, dass Vodafone als neuer Hauptsponsor beim BVB einsteigt. Eine Einigung soll in Kürze erfolgen (hier mehr dazu erfahren).

Daher sah es auch so aus, als würde man sich gänzlich von den bisherigen Trikot-Partnern 1&1 und Evonik trennen. Doch jetzt lässt Borussia Dortmund die Katze aus dem Sack: Zumindest mit Evonik konnte man sich auf eine weitere, aber auch neue Zusammenarbeit einigen.

Borussia Dortmund: Evonik bleibt

Seit fast 20 Jahren prangte das markante Evonik-Logo auf den Trikots des BVB. Das Unternehmen stieg einst ein, als die Borussia sich nach einer Fast-Pleite zurück ins sportliche Leben kämpfte. Evonik war als Hauptsponsor da, als Meisterschaften und Pokal gewonnen wurde. Doch schon in den letzten Jahren reduzierte das Unternehmen sein Engagement beim Verein.

Evonik war nur noch auf dem Cup-Trikot und damit lediglich im DFB-Pokal und in der Champions League zu sehen. Zuletzt hatte die Gerüchteküche gebrodelt, dass die Partnerschaft (auch wegen finanzieller Nöte des Sponsors) ganz enden könnte.

Doch dazu kommt es nicht! Wie Borussia Dortmund jetzt mitteilt, verschwindet Evonik zwar endgültig von jeglichen Trikots. Das Unternehmen wechselt allerdings „an die Seitenlinie und wird neuer Champion Sponsor“ des BVB.

So läuft die künftige Zusammenarbeit

So findet man einen Mittelweg, um sich nicht gänzlich trennen zu müssen. „Dass das gemeinsame Band in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bestehen bleibt, zeigt die enorme Wertschätzung, die beide Unternehmen füreinander empfinden“, kommentiert BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer die neue Einigung.

Vereinbart wurde eine Zusammenarbeit für weitere fünf Jahre. Borussia Dortmund und Evonik würden vor allem in den Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit zusammenarbeiten. Zudem werde Evonik auch künftig die nationale und internationale Bekanntheit des BVB für die eigene Markenpräsenz nutzen.