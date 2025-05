Borussia Dortmund: Champions-League-Entscheidung! BVB-Fans können es nicht fassen

Mit Ach und Krach rettete Borussia Dortmund gerade noch seine Saison. Dank einer enormen Aufholjagd erklommen die Schwarz-Gelben doch noch Platz Vier. So gelang im letzten Moment noch die Qualifikation für die Champions League.

Ein hart erkämpftes Mindestziel für Borussia Dortmund – mehr aber auch nicht. Dabei kann der BVB unter anderem auch auf die Tottenham Hotspurs treffen. Denn trotz Horror-Saison ist das englische Schwergewicht doch noch in die Königsklasse eingezogen.

Borussia Dortmund: Möglicher Gegner steht fest

Dank des neuen Formats in der Champions League, kann der BVB jeden beliebigen Gegner bekommen. Gegen zwei Teams aus jedem Topf geht es – auch aus dem eigenen. Neben den Dortmundern wird auch der Name von den Tottenham Hotspurs auf einem der Lose zu finden sein.

Am Mittwoch stieg in Bilbao schließlich das große Finale der Europa League. Dabei standen sich die beiden englischen Vertreter Tottenham Hotspur und Manchester United gegenüber. Der Sieger der Europa League qualifiziert sich bekanntermaßen automatisch für die Champions League.

Dabei brauchte es ein spielerisch nahezu armseliges Finale, um eine Entscheidung herbeizuführen. Letztlich entschied ein kurioses Tor, bei dem ein Manchester-Spieler den Ball mit dem Arm ins eigene Tor beförderte, die Partie zu Ungunsten Uniteds.

Horror-Saison mit Happy-End

Doch nicht nur wegen eines erschreckend schwachen Finales, zeigten sich Fans schockiert, dass Tottenham nun Champions League spielen darf. Dass schon vor dem Finale feststand, dass entweder Tottenham oder Manchester in die Champions League einziehen würden, hatte Fans aus ganz Europa schon vorab mit dem Kopf schütteln lassen. Denn sportlich verdient hatten es beide nur bedingt. Wie in Deutschland auch muss man in England mindestens Vierter werden (in diesem Jahr dank Sonderregel Fünfter), um dabei zu sein.

Doch von diesen Ansprüchen sind beide Team meilenweit entfernt. Vor dem letzten Spieltag der Premier League liegen Tottenham und United auf den Plätzen 16 und 17 – und sind damit sogar nur knapp dem Abstieg entkommen. Teils peinliche Auftritte hatten beide Teams hingelegt. An Champions League war für sie eigentlich nie zu denken.

Auf wundersame Weise lief es in Europa für die beiden englischen Teams jedoch besser. Von den Problemen der heimischen Liga war auf dem Weg ins Finale nichts zu sehen. Und so kam es im Finale der Europa-League zum Krisen-Gipfel – mit dem besseren Ausgang für Tottenham Hotspurs, die sich wie Borussia Dortmund auf der letzten Rille in die Königsklasse retteten.