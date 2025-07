Nächste Transfer-Abfuhr für Borussia Dortmund! Kehlt kassiert Korb um Korb

Es läuft nicht für Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt. Während viele Vereine schon am Feinschliff ihres Kaders arbeiten, gibt es beim BVB kaum Bewegung – und entsprechend viele Großbaustellen. Während sich der siebte Abgang nähert (hier mehr dazu), gibts es auf der Zugangs-Seite außer dem Bellingham-Coup nichts zu vermelden.

Das liegt auch daran, dass sich Sebastian Kehl einen Korb nach dem anderen einfängt. Nun gab es laut „WAZ“ die nächste Absage. Ein England-Juwel hat sich gegen Borussia Dortmund entschieden – und allmählich gerät er BVB unter Druck.

BVB kassiert nächste Absage

Rayan Cherki, Ardon Jashari, Johan Bakayoko, Jarell Quansah – nur ein kleiner Teil der schmerzhaften Transfer-Schlappen, die der BVB in diesem Sommer schon kassierte. Und so langsam werden die Fans nervös. Während bei den anderen Bundesliga-Topklubs mächtig was los ist, herrscht in Dortmund Totenstille (hier mehr). Hinter den Kulissen arbeiten Sportdirektor Sebastian Kehl & Co. zwar mit Hochdruck an Verstärkung, in keine Richtung scheint es aber so richtig vorwärtszugehen. Zu zögerlich, so hört man, würden die Kaderplaner agieren. Dass sich einige der heißesten Kandidaten für die direkte Konkurrenz entschieden, passt da ins Bild.

Nun muss Schwarzgelb wohl die nächste Abfuhr wegstecken. Wie die „WAZ“ berichtet, stand Arsenal-Juwel Ethan Nwaneri bei den Bossen hoch im Kurs. Trotz seiner extremen Veranlagung soll der 18-jährige Rechtsaußen durch nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit zu einem akzeptablen Preis zu haben gewesen sein, der durch die Gittens-Millionen zu stemmen war. Nun aber scheint klar: Daraus wird nichts. Nwaneri hat sich laut Medienberichten für eine Vertragsverlängerung in London entschieden und wird entsprechend nicht nach Dortmund wechseln.

Wieder ein Kandidat von der Liste, die Suche geht weiter. Stand jetzt hat Borussia Dortmund mit Karim Adeyemi und Cole Campbell nur zwei fitte Flügelspieler – wobei zweiterer auf einen Abgang schielt. Nur eine von mehreren Baustellen. Der Saisonstart rückt immer näher. Wer neben Campbell wohl auch zeitnah geht, erfährst du hier auf WAZ.de.