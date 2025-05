Borussia Dortmund: Jetzt wissen alle Bescheid! Entscheidung um Kabar und Wätjen gefallen

Bei Borussia Dortmund steht die Sommerpause für die Profis an. Nach der anstrengenden Saison müssen sich die Spieler erholen, um in wenigen Wochen bei der Klub-WM in den USA wieder bereit zu sein. Doch zwei Profis werden nicht dabei sein.

Almugera Kabar und Kjell Wätjen werden Borussia Dortmund bei dem großen Turnier fehlen. Der Grund ist allerdings erfreulich. Beide Talente dürfen sich über einen noch wichtigeren Wettbewerb freuen, an dem sie teilnehmen.

Borussia Dortmund: Kabar und Wätjen nicht bei der Klub-WM dabei

Eine erneute titellose Saison geht für Borussia Dortmund zu Ende, aber immerhin konnte man sich für die Champions League qualifizieren. Dennoch hat der BVB eine weitere Möglichkeit, doch noch eine Trophäe zu holen: die Klub-WM. Vom 14. Juni bis zum 13. Juli findet der neue Wettbewerb der FIFA in den USA statt.

Zwei Spieler werden nicht dabei sein: Almugera Kabar und Kjell Wätjen. Die beiden Talente, die in dieser Saison hin und wieder im Profi-Kader standen und auch einige Spielminuten von Cheftrainer Niko Kovac bekamen, werden nicht in die USA reisen und bleiben stattdessen hier in Europa.

Der Grund ist die U19-Europameisterschaft. Cheftrainer Hanno Balitsch hat die beiden BVB-Talente für das Turnier in Rumänien nominiert. Am 13. Juni beginnt die EM bereits. In der Gruppenphase müssen die deutschen Junioren-Nationalspieler gegen die Niederlande (14. Juni), gegen England (17. Juni) und gegen Norwegen (20. Juni) ran.

Reisen beide Talente nach?

Eine Resthoffnung gibt es für Kabar und Wätjen aber doch noch, um für Borussia Dortmund an der Klub-WM teilnehmen zu können. Am 26. Juni ist das U19-Turnier schon vorbei. Ein Tag vorher könnte der BVB mit einem Sieg gegen Ulsan HD aus Südkorea (25. Juni) das Achtelfinale perfekt machen.

Spätestens da könnten die beiden BVB-Talente dazustoßen. Sollte die deutsche U19-Nationalmannschaft schon in der Gruppenphase rausfliegen, könnten die beiden jungen Spieler schon früher in die Staaten reisen.

Für Borussia Dortmund geht es in der Gruppenphase neben Ulsan HD noch gegen Fluminense aus Brasilien (17. Juni) und Mamelodi Sundowns aus Südafrika (21. Juni).