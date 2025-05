Eishockey-WM 2025: Deutschland – Dänemark im Live-Ticker: Siegen oder fliegen! Endspiel-Drama bahnt sich an

Es wird dramatisch in der Gruppenphase der Eishockey-WM 2025! Deutschland startete mit drei Siegen ins Turnier, verlor aber anschließend die restlichen Spiele. Nun kommt es zum Entscheidungsspiel um das Viertelfinale. Die DEB-Auswahl muss im letzten Spiel am Dienstag (20. Mai, 20.20 Uhr) gegen Dänemark ran.

Sowohl Deutschland als auch Dänemark haben beide neun Punkte auf dem Konto. Der Gewinner des Spiels zieht in die nächste Runde ein, während der Verlierer den Weg nach Hause antreten muss. Wer darf am Ende jubeln? Wer wird bittere Tränen bei dieser Eishockey-WM 2025 vergießen?

Eishockey-WM 2025: Deutschland gegen Dänemark im Live-Ticker

Weil alle anderen sieben Viertelfinalisten feststehen, werden bei der Eishockey-WM 2025 jetzt alle Blicke auf Deutschland gegen Dänemark gerichtet sein. In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zur entscheidenden Partie der Gruppenphase.

Deutschland – Dänemark -:- (-:-, -:-, -:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.15 Uhr: Bei Dänemark lief es genau andersherum als beim DEB. Zunächst gab es drei Niederlagen, dann drei Siege. Die Gastgeber hoffen neben dem Heimvorteil auch noch auf Verstärkung aus der NHL. Nikolaj Ehlers von den Winnipeg Jets machte sich direkt nach dem Aus seines Teams in den Playoffs nach Herning auf. Er soll am Abend auf dem Eis stehen.

Mehr Nachrichten für dich:

17.43 Uhr: Ein knappes Ergebnis erwartet DEB-Trainer Harold Kreis gegen die punktgleichen Dänen im Kampf um den letzten Platz im Viertelfinale. „Es kann sein, dass das Spiel 1:0 ausgeht oder 2:1“, sagte der Chefcoach, „es wird kein 5:0-Spiel sein.“ Deshalb sei es wichtig, dass „die Mannschaft sehr diszipliniert spielt“.

16.35 Uhr: Drei Siege zu Beginn: 6:1 gegen Ungarn, 4:1 gegen Kasachstan, 5:2 gegen Norwegen. Danach folgten für die DEB-Truppe drei Niederlagen in Folge: Schweiz (1:5), USA (3:6) und Tschechien (0:5) waren einfach zu stark für die Deutschen. Jetzt muss also die Partie gegen Dänemark entscheiden, wer der achte Viertelfinalist bei dieser WM ist.

Dienstag, 20. Mai, 16.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen! Es musste eben so kommen: Deutschland wird im letzten Gruppenspiel gegen Dänemark um das Viertelfinale spielen. Der Sieger zieht in die nächste Runde ein. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.