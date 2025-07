Auf Leihbasis – FC Bayern München schickt nächsten Spieler fort

Der FC Bayern München verleiht Lovro Zvonarek an die Grasshoppers Zürich. Der 20-Jährige soll beim Schweizer Erstligisten mehr Spielpraxis sammeln, die ihm unter Vincent Kompany wohl kaum zugestanden hätte.

Bereits in der vergangenen Saison war der Youngster vom FC Bayern München als Leihgabe bei Sturm Graz aktiv und konnte dort wertvolle Erfahrungen sammeln – inklusive des Gewinns der österreichischen Meisterschaft. Nun soll Zvonarek also den nächsten Schritt machen.

FC Bayern München: Zvonarek bleibt auf dem Radar

Sportdirektor Christoph Freund lobte Zvonareks Entwicklung: „Lovro Zvonarek hat in der vergangenen Saison bei Sturm Graz wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga sowie in der Champions League gesammelt.“ Jetzt soll er in Zürich den nächsten Karriereschritt gehen. „Wir werden ihn auf seinem Weg weiter eng begleiten“, so Freund weiter.

Zvonarek kam 2022 vom kroatischen Club Slaven Belupo zum FC Bayern München. Nach 39 Einsätzen und 19 Scorerpunkten bei den Bayern-Amateuren debütierte er 2024 in der ersten Mannschaft. Der Offensivspieler hat seitdem in vier Profispieleinsätzen seine Klasse gezeigt, in denen ihm sogar ein Treffer gelang. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Zvonarek bringt CL-Erfahrung nach Zürich

In der letzten Spielzeit half Zvonarek Sturm Graz, die Meisterschaft in Österreich erfolgreich zu verteidigen. Er erzielte in 22 Spielen zwei Tore. Auch international konnte er Erfahrung sammeln, darunter Einsätze in der Champions League. Zudem lief der Kroate bereits 14-mal für Kroatiens U21 auf. Trotz seines jungen Alters bringt Zvonarek also jede Menge Erfahrung mit zu den Grasshoppers.

Die Leihe nach Zürich passt in die langfristige Strategie des FC Bayern München, Talente gezielt zu entwickeln. Der deutsche Rekordmeister trifft Mitte August während der Vorbereitung auf Grasshoppers Zürich. Dabei haben die Bayern die Gelegenheit, Zvonarek erneut zu beobachten und zu prüfen, wie er sich im neuen Team integriert.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.