Überraschender Name! FC Bayern jagt nächsten Premier-League-Star

Auf der Suche nach Verstärkung wurden in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mehrere Spieler mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht, zu richtigen Hammer-Transfers kam es aber nicht. Dabei kassierte der Rekordmeister auch oft bittere Absagen.

Nachdem Nick Woltemade vom VfB Stuttgart und Luis Diaz vom FC Liverpool zuletzt als heiße Kandidaten galten, ist plötzlich ein neuer Name beim FC Bayern München aufgetaucht. Er kommt aus der Premier League und spielt für Manchester United: Alejandro Garnacho.

FC Bayern: Neuer Name im Transfer-Poker

Es ist ein harter Transfersommer des FC Bayern München. Eigentlich wollten die Verantwortlichen einige Transfers tätigen, um in der kommenden Saison wieder richtig angreifen zu können. Doch bislang kamen „nur“ Jonathan Tah ablösefrei und Tom Bischof von der TSG Hoffenheim.

Oft kassierten die Bosse heftige Absagen, wie beispielsweise von Florian Wirtz oder Nico Williams. Auch die aktuellen Verhandlungen um Nick Woltemade und Luis Diaz gestalten sich schwierig. Deshalb schaut sich der FCB nach weiteren Spielern um.

Laut „ESPN“ hat der deutsche Rekordmeister Alejandro Garnacho von Manchester United ins Visier genommen. Die Münchener sollen sich erkundigt haben, um herauszufinden, wie es um einen Transfer stehen könnte.

Kommt ein Star von Manchester United?

Gut für den FC Bayern München: Manchester United wird einem Wechsel wohl nicht in Wege stehen. Der 20-Jährige wird wohl in den Planungen von Trainer Ruben Amorim keine Rolle spielen. Vermutlich wird Garnacho nur von der Bank aus kommen, wenn die neue Saison starten sollte.

Weiter heißt es, dass Garnacho eher auf einen Verbleib in der Premier League hofft, weshalb die Münchener hier Überzeugungsarbeit leisten müssten. Da der Argentinier zudem einen Vertrag bis 2028 hat, müsste bei einem fixen Transfer auch eine satte Ablösesumme gezahlt werden.

In den kommenden Wochen wird sich dann zeigen, ob an dem Gerücht tatsächlich was dran ist, oder der Transfer von Luis Diaz und/oder Nick Woltemade von größerer Priorität ist.