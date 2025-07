Nach Woltemade-Absage: Bietet sich jetzt ein Mega-Star dem FC Bayern München selbst an?

Der Woltemade-Deal gestaltet sich mit dem FC Bayern immer komplizierter. Nachdem ein erstes Angebot von den Münchenern abgelehnt wurde, gab es zuletzt auch eine zweite Absage. Über 50 Millionen Euro soll der FCB geboten haben, was der VfB ablehnte.

Einem Bericht der „Bild“ zufolge wird es kein drittes Angebot geben, es sei denn, es kommt zu konkreten Gesprächen zwischen beiden Seiten. Während Luis Diaz für die Münchener aktuell die absolute Priorität genießt, soll sich Rafael Leao nun dem FC Bayern München angeboten haben.

FC Bayern München: Luis Diaz hat höchste Priorität

67 Millionen Euro bot der FC Bayern München kürzlich dem FC Liverpool für Diaz – zu wenig für die Reds. Einem „Bild“-Bericht zufolge zieht sich der FCB jedoch nicht zurück. Die Schmerzgrenze für Diaz soll bei 70 bis 75 Millionen Euro liegen.

Die Bayern sollen sich mit Diaz bereits auf einen Vertrag geeinigt haben. Geplant ist ein Vierjahresvertrag mit einem Gehalt von 14 Millionen Euro brutto. Im Vergleich zu den Gehältern anderer Stars des FC Bayern wird dies noch als moderat angesehen. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet jetzt, dass Liverpool über den Wechselwunsch des Kolumbianers bereits informiert ist. Nun plane der Rekordmeister, ein verbessertes Angebot abzugeben.

Bietet sich Leao dem FCB an?

Die Gerüchte um einen Transfer von Rafael Leao zum FC Bayern schienen währenddessen abgekühlt, vor allem nachdem Uli Hoeneß die Spekulationen öffentlich zurückgewiesen hatte. Doch laut der „Sport Bild“ habe der Spieler kürzlich seine Wechselbereitschaft signalisiert. In einem Gespräch soll er angedeutet haben, dass ein Transfer nach München für ihn weiterhin von Interesse sei.

Doch Leaos Aussagen zuletzt passen nicht zu diesen Gerüchten. Aktuell befindet sich die AC Mailand auf einer Tournee in Singapur, wo Leao seine Verbundenheit zum Verein betonte: „Für mich ist es seit dem ersten Tag ein Traum, mit diesem Trikot zu spielen.“ Außerdem blickt er optimistisch in die neue Saison mit Milan-Trainer Massimiliano Allegri: „Er lässt mich mein Talent frei entfalten. Ich habe gute Eindrücke.“ Nach einem Wechselwunsch in diesem Sommer klingt das nicht.