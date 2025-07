Jetzt kann alles schnell gehen! Bayern-Flop vor Blitz-Abgang

Neue Transferverbindungen zwischen Tottenham und den Bayern?

Bayern München und Tottenham Hotspur könnten erneut auf dem Transfermarkt miteinander zu tun haben. Nach dem Mega-Deal um Harry Kane im Sommer 2023 bahnt sich nun ein weiterer Austausch an. Diesmal geht es nicht nur um Millionen, sondern auch um mögliche Kaderumbauten auf beiden Seiten.

Joao Palhinha wird für Bayern München interessant

Tottenham zeigt großes Interesse an Bayern-Spieler Joao Palhinha. Der portugiesische Mittelfeldspieler würde den Spurs enorm weiterhelfen, doch die Modalitäten stehen noch aus. Bayern München präferiert einen Verkauf ab etwa 25 Millionen, während Tottenham offenbar eine Leihe bevorzugt. Palhinha selbst will eigentlich in München bleiben. Hier mehr.

Der Druck auf Palhinha wächst dennoch. Bayern München hat im zentralen Mittelfeld ein Überangebot: unter anderem Kimmich, Goretzka und Laimer. Ohne Abgänge droht manchen Spielern sogar die Tribüne. Palhinha könnte durch einen Wechsel doppelt helfen – einerseits dem FC Bayern, andererseits den Spurs.

Bayern München könnte von Tottenham profitieren

In der Offensive sucht Bayern weiter Verstärkungen. Luis Diaz vom FC Liverpool ist heiß begehrt, allerdings verlangt Liverpool rund 80 Millionen. Auch Nick Woltemade von Stuttgart bleibt ein Wunschspieler, doch die gebotenen 55 Millionen sind momentan noch zu wenig für den VfB. Verkäufe könnten diese Transfers ermöglichen.

Dank Tottenham rückt diese Finanzierung nun in greifbare Nähe: Die Spurs haben Mathys Tel bereits für 35 Millionen von Bayern verpflichtet. Kauft Tottenham-Boss Daniel Levy jetzt noch Palhinha für 25 bis 30 Millionen Euro, rückt ein Woltemade-Hammer wieder näher.

Bayern München braucht dringend Verkäufe, um Diaz und Woltemade parallel verwirklichen zu können. Tottenhams Interesse an Joao Palhinha könnte dem deutschen Rekordmeister helfen, wichtige Transferziele zu erreichen. Die Bayern bleiben weiter aktiv auf dem Transfermarkt. Und es könnte jetzt schnell gehen.

