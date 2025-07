Beim FC Bayern München ein Flop: Doch in der Premier League ist er begehrt

Er könnte als einer der größten Flop-Transfers der Bayern-Geschichte eingehen. Joao Palhinha spielte eine schwierige erste Saison beim FC Bayern München. Der Portugiese, als großer Transfer geholt, fand sich meist nur auf der Bank wieder.

Unter Trainer Vincent Kompany blieb ihm bestenfalls die Rolle des Edeljokers. Kein Wunder, dass immer wieder Gerüchte über einen frühzeitigen Abschied aus München auftauchen.

FC Bayern München: Wechselgerüchte um Palhinha

Besonders die englische Premier League könnte für den Mittelfeldspieler eine neue Perspektive bieten. Schon jetzt werden Klubs wie der FC Fulham und West Ham United als mögliche Ziele gehandelt. Laut dem Podcast „Bayern-Insider“ sollen sogar Aston Villa und Brighton & Hove Albion Interesse gezeigt haben. Die Frage sei jedoch, ob finanzielle Einigungen möglich sind.

Joao Palhinha hat noch bis 2028 einen Vertrag beim FC Bayern München, nachdem man ihn für rund 50 Millionen Euro geholt hatte. Trotz dieses hohen Preises konnte der Portugiese sich jedoch nie richtig durchsetzen. In der letzten Bundesliga-Saison stand er nur sechsmal in der Startelf. In der Champions League schaffte er es gerade einmal zweimal in die Anfangsformation.

Unklare Zukunft beim FC Bayern München

Auch bei der Klub-Weltmeisterschaft spielte Palhinha keine Rolle. Der FC Bayern München verlor dort im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain. Palhinha kam lediglich zu einem Kurzeinsatz über 45 Minuten gegen SL Benfica, blieb aber weiterhin ohne Torerfolg. Ob der FC Bayern für ihn langfristig der richtige Verein ist, bleibt fraglich.

Der Portugiese kämpft mit seiner Rolle und der fehlenden Spielzeit. Ein Wechsel in die Premier League wäre eine Chance für ihn, wieder mehr Einsatzzeit und Selbstbewusstsein zu gewinnen. Doch auch der FC Bayern München müsste von einem Abgang überzeugt werden.

