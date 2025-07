FC Bayern verkündet es – Wiedersehen mit Ex-Star offiziell

Nach der Klub-WM ist vor der neuen Spielzeit. Und auf den FC Bayern kommt bis dahin noch einiges an Arbeit zu. Auf der einen Seite muss Max Eberl den Kader, insbesondere in der Offensive, verstärken. Auf der anderen Seite muss sich dieser Kader noch einigen Tests unterziehen.

Dabei verkündet der FC Bayern nun den ersten Termin innerhalb der Vorbereitung. Der Rekordmeister empfängt am 02. August (15.30 Uhr) Olympique Lyon in der Allianz Arena. Das gab der Verein in einer offiziellen Mitteilung am Dienstagabend (15. Juli) bekannt. Beim ersten Testspiel zur neuen Saison kommt es also zum Wiedersehen mit einem ehemaligen Münchener.

FC Bayern: Testspiel gegen Lyon angesetzt

Auf seine Zeit bei den Bayern dürfte Corentin Tolisso mit gemischten Gefühlen zurückblicken. Die Vereinserfolge, die der Franzose in München feiert, sind außergewöhnlich. Fünf Deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokal-Triumphe und sogar die Champions-League-Trophäe konnte Tolisso in die Höhe strecken. Individuell lief es deutlich schwieriger.

+++Lange Wunschkandidat: Jetzt droht das Aus beim FCB+++

Der Franzose kam beim Rekordmeister nie wirklich an, litt unter etlichen Verletzungen und konnte so selten die gewünschte Spielzeit sammeln. Jetzt also kehrt er zurück an die alte Wirkungsstätte – in äußerst turbulenten Zeiten.

Lyon kurz vor Zwangsabstieg

Erst vor Kurzem konnte Lyon den Zwangsabstieg in die zweite französische Liga verhindern. Verstöße gegen Finanzauflagen der Ligue 1 schienen dem Traditionsklub zum Verhängnis zu werden. Doch der Einspruch gegen das Urteil zeigte bei der Nationalen Kontroll- und Verwaltungsdirektion (DNCG) Erfolg. Lyon bleibt erstklassig und spielt in der kommenden Saison europäisch.

Wie weit das Team um Tolisso bereits ist, wird sich beim Test gegen den FC Bayern zeigen. Für beide Teams stellt das Aufeinandertreffen eine reizvolle Herausforderung auf Top-Niveau dar. Und für Tolisso ohnehin eine ganz besondere Reise.