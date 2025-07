FC Bayern drückt aufs Gaspedal – doch es droht die nächste Transferschlappe

Florian Wirtz, Bradley Barcola, Nico Williams, Jamie Gittens – all diese Spieler wollten der FC Bayern nach München locken. Doch all diese Spieler haben sich gegen den deutschen Rekordmeister entschieden. Wirtz ging zum FC Liverpool, Barcola und Williams bleiben bei ihren Klubs und Gittens wechselte zum FC Chelsea.

Nach all den Absagen steht nun ein anderer Flügelspieler ganz oben auf der Liste: Luis Diaz vom FC Liverpool. Der FC Bayern soll bereits ein erstes Angebot für den Kolumbianer abgegeben haben. Doch laut mehreren Medienberichten habe der LFC prompt abgelehnt.

FC Bayern geht bei Diaz in die Offensive

Jetzt soll es Diaz werden! Max Eberl und Co. haben den 28-Jährigen nun zum Wunschtransfer auserkoren, sind für ihn bereit, an die Schmerzensgrenze zu gehen. Laut „Bild“ habe der deutsche Rekordmeister knapp 68 Millionen Euro für den Flügelflitzer geboten.

Nachdem das erste Angebot abgelehnt worden war, legte der FCB jetzt nach. Doch der FC Liverpool schmetterte die Offerte laut Transfer-Guru Fabrizio Romano einmal mehr ab – der Premiere-League-Klub verlangt mehr Geld. So soll der neue Klub von Wirtz die 100-Millionen-Marke knacken wollen.

++ Einst war er beim FC Bayern München DER Wunschkandidat – jetzt droht ihm das Aus! ++

Dazu soll der FC Liverpool Diaz überhaupt nicht abgeben wollen. Die „Red“ planen weiter mit dem Südamerikaner, er soll auch in der kommenden Saison an der Anfield Road spielen. Das sollen die LFC-Bosse den Bayern mitgeteilt haben.

Diaz-Zusage an den FCB?

Dennoch seien Eberl und Co. optimistisch, Diaz aus Liverpool loseisen zu können. Denn laut der „Bild“ habe Diaz den LFC-Bossen bereits erklärt, dass er wechseln wolle. Und mehr noch: Er und die Bayern-Bosse sollen sich gar schon auf einen Wechsel verständigt haben. Diaz habe dem deutschen Rekordmeister also schon zugesagt.

Weitere News:

Bekommt der FCB also den Zuschlag bei Diaz? Die Verhandlungen mit dem FC Liverpool dürften alles andere als leicht werden, liegen die beiden Klubs doch noch weit auseinander. Doch Diaz ist das erklärte Transferziel von Eberl und Co. Dafür gehen die Bayern an die Schmerzgrenze und wohl auch darüber hinaus.