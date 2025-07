Wechsel geplatzt! Nächste Transferschlappe für den FC Bayern

Transfernews beim FC Bayern dürften vielen Fans des Rekordmeisters aktuell aus den Ohren raushängen. Auf der einen Seite stocken die Verhandlungen um dringend benötigte Neuzugänge. Auf der anderen Seite kommt es jetzt auch bei den Abgängen zu Problemen.

Bryan Zaragoza wechselte mit großen Hoffnungen zum FC Bayern. Der talentierte Außenbahnspieler kam durch einen teuren Transfer im Februar 2024 nach München. Für ihn zahlte der Rekordmeister 17 Millionen Euro. In der abgelaufenen Rückrunde blieb Zaragoza in sieben Bundesligaspielen ohne Torerfolg und konnte die Erwartungen nicht erfüllen.

Sprachbarrieren und Eingewöhnungsprobleme

Der Spanier zeigte großes Potenzial bei CA Osasuna und bewies seine Klasse in der spanischen Nationalmannschaft. In München scheiterte er laut „Kicker“ jedoch an Sprachbarrieren, da er weder Deutsch noch Englisch spricht. Trainer Thomas Tuchel und sein Nachfolger Vincent Kompany fanden keinen Zugang zu ihm.

+++FC Bayern erhält saftigen Geldregen+++

Die Bayern streben einen Verkauf Zaragozas an, um Verluste zu vermeiden. Spanische Klubs wie Betis Sevilla oder Celta Vigo interessieren sich allerdings nur für eine Leihe. Der FC Bayern besteht hingegen auf einen festen Verkauf, um die Fehlinvestition zu minimieren.

Transferblockade frustriert FC Bayern

Der FC Bayern verhandelte zuletzt mit Fenerbahce Istanbul, doch Zaragoza lehnte den Wechsel ab. „Er soll Fenerbahce-Trainer José Mourinho am Telefon persönlich abgesagt haben“, berichtet der „Kicker„. Zaragoza scheint größere Ambitionen als die türkische Liga zu haben. Bayerns Management bleibt enttäuscht zurück.

Mehr News für dich:

Beim Trainingsauftakt wird Zaragoza wieder im Kader stehen, allerdings ohne feste Rückennummer. Neben ihm kämpfen Paul Wanner und Lovro Zvonarek um eine Zukunft beim FC Bayern. Zaragozas Transfer-Saga bleibt vorerst ungelöst.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.