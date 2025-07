HSV arbeitet an nächstem Transfer-Hammer – gelingt der Coup?

Der HSV hat in dieser Sommertransferperiode bereits einige Transfer-Coups getätigt. Rayan Philippe, Jordan Torunarigha, Yussuf Poulsen und sogar Daniel Peretz vom FC Bayern sind verpflichtet worden. Bestens gewappnet wollen die Hamburger die Bundesliga-Rückkehr angehen.

Jetzt kursiert ein weiteres Gerücht. Der HSV möchte seine Verteidigung weiter verstärken und plant, einen bekannten Star in die Bundesliga zurückzuholen. Stefan Posch soll laut „Sky“ ganz oben auf der Wunschliste des Hamburger SV stehen.

HSV zeigt großes Interesse an Posch

Der HSV soll bereits ein Angebot für Posch abgegeben haben. Der Verteidiger steht aktuell beim FC Bologna unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier noch bis 2026 läuft. In den vergangenen sechs Monaten war Posch aber an den Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo ausgeliehen.

+++ Hamburger SV vor Hammer-Deal? Mega-Rückkehr steht wohl bevor +++

Seine Zukunft in Bologna scheint jedoch ungewiss, da der HSV, wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, jetzt ernst bei ihm macht. Allerdings muss der 28-Jährige noch vom Ziel Hamburg überzeugt werden. Posch genießt bei Bologna und Atalanta einen gut dotierten Vertrag. Bei einem Wechsel zum HSV müsste der Österreicher bereit sein, auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten.

Posch vor einer Entscheidung

Posch hat das Angebot offenbar zur Kenntnis genommen und soll derzeit intensiv über seine Optionen nachdenken. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet. Sollte er dem HSV zusagen, wäre dies für ihn eine Rückkehr in die Bundesliga.

Hier mehr News für dich:

Stefan Posch wechselte 2015 in die U-19 der TSG Hoffenheim und arbeitete sich von dort zum etablierten Bundesligaspieler hoch. 2022 entschied er sich für einen Wechsel in die Serie A. Drei Jahre später könnte sein Weg nun zurück in die Bundesliga führen – diesmal in den hohen Norden zum HSV.