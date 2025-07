Der HSV schlägt erneut zu! Kuntz und Co. bedienen sich wohl bei den Bayern

Sechs Neuzugänge hat der Hamburger Sportverein in diesem Sommer bereits verpflichten können. Neben Nicolai Remberg sind auch Spieler wie Yussuf Poulsen, Rayan Philippe, Nicolas Capaldo, Jordan Torunarigha und Fernando Dickes gekommen. Doch damit noch nicht genug: Sportchef Stefan Kuntz geht weiter auf Shoppingtour.

Seit Wochen war es ein offenes Geheimnis, dass der HSV vor allem auf der Torhüterposition nachrüsten möchte. Vor einigen Tagen hat Matheo Raab die Hamburger in Richtung Union Berlin verlassen. Jetzt hole Kuntz und Claus Costa einen Ersatz.

HSV holt Bayern-Keeper Peretz

Kaum ist der HSV wieder in der Bundesliga, bedienen die Norddeutschen sich direkt mal bei dem deutschen Rekordmeister aus München. Laut „Sky“ steht Ersatz-Keeper Daniel Peretz kurz vor einem Wechsel in die Hansestadt. Er soll die kommende Saison beim HSV verbringen.

Der Israeli wird aller Voraussicht nach für ein Jahr ausgeliehen, eine Kaufoption soll der Leihdeal nicht enthalten. So wird der 25-Jährige im Sommer 2026 in jedem Fall nach München zurückkehren.

Vor einigen Wochen stand Peretz schon kurz vor einem Wechsel zur PSV Eindhoven, doch dieser Deal scheiterte auf den letzten Metern. Nun zieht es ihn nach Hamburg. Nur letzte Details sind noch zu klären.

Neuer Herausforderer für Heuer-Fernandes

Peretz kommt also für ein Jahr von den Bayern. Sein Ziel: Spielpraxis sammeln. Das ist ein deutliches Zeichen an den jetzigen Stammkeeper der Hamburger, Daniel Heuer-Fernandes. Der 32-Jährige hatte einen großen Anteil am Aufstieg des HSV, spielt seit 2019 bei den Hanseaten. Allerdings wollten die Bosse einen weiteren starken Keeper holen, um den Konkurrenzkampf anzugehen.

So dürfte noch offen sein, wer letztlich die Nummer eins bei den Hamburgern werden wird. Peretz oder Heuer-Fernandes? Fakt ist: Mit diesen beiden Keepern hat der Bundesliga-Aufsteiger zwei starke Optionen. Chefcoach Merlin Polzin dürfte sich darüber freuen.