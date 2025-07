Nächster Coup? Werder Bremen tütet wohl Transfer-Doppelpack ein

Mit Maximilian Wöber und Samuel Mbangula hat Werder Bremen bereits zwei neue Spieler verpflichten können. Vor allem der Transfer von Mbangula sorgte für viel Wirbel – für ihn legte der Nordklub mehr als zehn Millionen auf den Tisch.

Doch damit war es das für diesen Transfer-Sommer noch lange nicht: Denn die Klubbosse von Werder Bremen haben bereits den nächsten Neuzugang an der Angel. Die Grün-Weißen könnten demnächst erneut zu schlagen.

Werder Bremen steht vor nächstem Transfer

Clemens Fritz und Co. basteln weiter am Kader für die neue Saison. Nachdem mit Mbangula zuletzt ein Spieler für die Offensive gekommen ist, hat sich Werder nun auf die Fahne geschrieben, die Defensive weiter zu verstärken.

Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der Bundesliga-Klub kurz vor einem Transfer von Isaac Schmidt. Der Schweizer habe sich bereits mit Bremen auf einen Wechsel geeinigt und nur noch Detail seien zu klären. Schmidt könnte schon in den kommenden Tagen in Bremen aufschlagen.

++ Nächste heftige Verletzung – Starspieler fehlt Werder Bremen monatelang ++

Der Deal des Rechtsverteidigers hängt nur noch daran, dass sein jetziger Klub, Leeds United, zunächst einen Ersatz verpflichten möchte, bevor man Schmidt ziehen lässt. Schmidt soll ausgeliehen werden. Ob Werder sich eine Kaufoption sichern kann, ist noch nicht klar.

Nächster Abwehrspieler kommt von Leeds

Besonders interessant: Schon Wöber ist von Leeds United ausgeliehen worden. Nun könnte mit Schmidt auch der zweite defensive Neuzugang vom Premiere-League-Aufsteiger kommen. In den kommen Stunden dürfte sich entscheiden, ob der Deal letztlich auch durchgeht. Allerdings seien alle Parteien durchaus optimistisch.

Weitere News:

Während viele Verletzungen die Stimmung bei Werder Bremen zuletzt mächtig gedämpft haben, kommt nun mit den Neuverpflichtungen auch neue Euphorie. An der Weser arbeitet man in diesen Tagen auf Hochtouren am neuen Kader!