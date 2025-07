BVB: Geht jetzt alles schnell? Transfer-Flirt sagt Dortmund-Wechsel zu

Der BVB steht wohl kurz vor der Verpflichtung des argentinischen Talents Facundo Buonanotte. Der 20-Jährige ist derzeit bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag und hat laut Medienberichten bereits seine Zustimmung zu einem Wechsel nach Dortmund gegeben.

Nach Schwierigkeiten bei der Weiterbeschäftigung von Carney Chukwuemeka konzentriert sich der BVB nun voll auf den Offensivspieler. Er könnte eine wichtige Verstärkung für die Mannschaft werden.

BVB treibt die Verhandlungen voran

Der Journalist Uriel Iugt berichtet, dass formelle Gespräche zwischen dem BVB und Brighton bereits laufen. Ziel ist es, den Transfer in der kommenden Woche abzuschließen. Einfach wird das jedoch nicht werden.

Buonanotte ist noch bis 2028 an Brighton gebunden, und Spieler aus der Premier League sind oft alles andere als günstig. Dennoch gibt sich Borussia Dortmund optimistisch und scheint gewillt, den Wechsel mit Nachdruck voranzutreiben.

Was Buonanotte Borussia Dortmund bietet

In der vergangenen Saison war Buonanotte an Leicester City ausgeliehen. Dort zeigte er trotz des Abstiegs der Foxes ansprechende Leistungen. Mit sechs Toren und drei Vorlagen in 35 Pflichtspielen machte er auf sich aufmerksam. Der BVB ist dafür bekannt, junge Spieler weiterzuentwickeln, und sieht in Buonanotte großes Potenzial, die Offensive der Mannschaft zu stärken und kreativen Schwung zu bringen.

Eine Verpflichtung von Buonanotte würde Borussia Dortmund auf mehreren Ebenen bereichern. Der Argentinier könnte nicht nur sportlich, sondern auch strategisch langfristig wichtige Impulse setzen. Die kommenden Tage dürften zeigen, ob der Deal zustande kommt und welche Höhe die Ablösesumme letztlich erreicht.

Damit würden dann auch die Transferplanungen der Dortmunder etwas Fahrt aufnehmen. Bislang warten die schwarzgelben Fans vergeblich auf Neuzugänge. Mit Buonanotte könnte es endlich losgehen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.