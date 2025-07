Nächste heftige Verletzung – Starspieler fehlt Werder Bremen monatelang

Schon in der Vorbereitung erreichen Werder Bremen die Hiobsbotschaften am laufenden Band. Fans müssen um immer mehr ihrer Spieler zittern. Dabei trifft es nun den nächsten Spieler, der für Werders Erfolg nahezu unverzichtbar ist.

Mitchell Weiser, Rechtsverteidiger von Werder Bremen, fällt wegen eines Kreuzbandrisses mehrere Monate aus. Die Verletzung erlitt der Spieler am Mittwoch im Training. Nach Kniebeschwerden wurde er per MRT untersucht, was die Diagnose bestätigte. Diese Nachricht trifft den Bundesligisten hart.

Weiser fehlt Werder Bremen langfristig

Trainer Horst Steffen sprach von einem „menschlich wie sportlich“ schweren Schlag. „Es tut mir wahnsinnig leid für Mitch“, erklärte er. Der Verein stehe geschlossen hinter Weiser, um seine Genesung zu unterstützen. Ziel sei es, den Spieler bald wieder in den Mannschaftskreis zu integrieren.

+++Transfer-News: Abgang bei Werder Bremen besiegelt+++

Auch andere wichtige Spieler fehlen derzeit. Stürmer Marvin Ducksch verletzte sich zu Beginn der Vorbereitung an der Wade. Mittelfeldspieler Jens Stage kämpft mit Problemen im Mittelfuß. Zudem hat Olivier Deman eine Sprunggelenkverletzung und steht vorerst nicht zur Verfügung.

Schwierige Zeiten

Für die Bremer bedeuten diese Ausfälle eine sportliche Herausforderung. Gerade in der intensiven Vorbereitungsphase fehlen Steffen somit wesentliche Optionen. Weisers Kreuzbandriss wird zudem Folgen für die kommende Bundesligasaison haben.

Insgesamt muss der Verein in den kommenden Wochen verstärkt auf Alternativen und flexible Lösungen setzen. Ob Werder Bremen die Ausfälle gut verkraften und Steffen trotzdem einen geschlossenen Kader in seiner ersten Saisonvorbereitung bei Werder Bremen formen kann, bleibt abzuwarten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.