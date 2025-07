FC Bayern München: Jetzt schaltet sich auch der HSV ein – Transfer-Poker wird immer wilder

Die Offensiv-Abteilung des FC Bayern München ist nach dem Abgang von Thomas Müller und der schweren Verletzung von Jamal Musiala derzeit dünn besetzt. Untätig wollen die FCB-Bosse allerdings nicht bleiben, vor allem Luis Diaz und Nick Woltemade sollen es Max Eberl angetan haben.

Zu einem Transfer kam es allerdings noch nicht, beide Spieler dürften den deutschen Rekordmeister wohl weit mehr als 50 Millionen Euro kosten. Ein Juwel des FC Bayern München könnte davon nun profitieren. Doch auch bei ihm geht der Transfer-Poker weiter.

FC Bayern München: Auch der HSV buhlt um Wanner

Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und der VfB Stuttgart. Die Liste an Vereinen, die in diesem Sommer bereits mit Paul Wanner in Verbindung gebracht wurden, ist lang. Wie die „tz“ nun berichtet, soll sich der nächste Bundesliga-Klub nach der Verfügbarkeit des 19-Jährigen erkundet haben: der Hamburger SV.

Demnach sollen sich die Verantwortlichen des HSV sehr um einen Transfer bemühen, ein erstes Treffen mit Wanners Vertretern soll ebenfalls stattgefunden haben. Von einem Abschluss des Deals sei man allerdings noch weit entfernt. Das dürfte vor allem am FC Bayern München liegen.

Wanner darf sich zeigen

Denn beim deutschen Rekordmeister plant man aufgrund der angespannten Personallage offenbar, Wanner erst einmal zu behalten. Der Tenor: Der Youngster darf sich in der Vorbereitung unter Trainer Vincent Kompany beweisen, bevor eine finale Entscheidung um Wanners Zukunft getroffen wird.

In Hamburg scheint man sich in dieser Causa also noch etwas gedulden zu müssen. Doch der HSV ist gewappnet: Mit Yussuf Poulsen und Rayan Philippe konnte man bereits zwei hochkarätige Offensivspieler an Land ziehen, mit Adam Karabec steht der nächste schon vor der Tür.