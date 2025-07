Werder Bremen kassiert Tiefschlag – schmerzhafter Abgang besiegelt

Bittere Gewissheit für Werder Bremen! Was sich zuletzt bereits angedeutet hatte, ist nun klar: Der Bundesligist verliert eins seiner größten Juwele.

Yuval Ranon zählte vergangene Saison zu den talentiertesten Spielern von Werder Bremens U19. Mit vier Toren in den K.-o.-Runden führte er das Team ins Finale des Junioren-DFB-Pokals. Am Ende triumphierte die Mannschaft von Trainer Cedric Makiadi. Trotz dieser Leistungen bleibt Ranon in der kommenden Saison nicht bei den Grün-Weißen.

Zukunftspläne ohne Werder Bremen

Der israelische U19-Nationalspieler, der bisher fünf Länderspiele bestritten hat, lehnte Werders Angebot für die U23 ab. „Yuval hat uns verlassen, er hat ein Angebot für die U23 erhalten, aber er und sein Umfeld haben den Anspruch gehabt, schon jetzt auch bei den Profis mit dabei zu sein“, erklärte Marc Dommer, der sportliche Leiter des Leistungszentrums, gegenüber der DeichStube.

Marc Dommer betonte, dass der Zwischenschritt über die U23 notwendig gewesen wäre. Ranons Umfeld sah dies jedoch anders. Daher entschied sich der 19-Jährige gegen eine Vertragsverlängerung. „Wir fanden, er hätte sich dort beweisen müssen, um dann den nächsten Schritt machen zu können. Das haben er und sein Umfeld anders gesehen“, so Dommer weiter.

Werder Bremen: Auf der Suche nach Neuem

Insgesamt kam der offensive Mittelfeldspieler vergangene Saison auf 26 Pflichtspiele für Werder Bremens U19. Dabei erzielte er neun Tore und gab vier Vorlagen. Für die Regionalliga-Mannschaft des Vereins konnte keine Einigung über eine gemeinsame Zukunft erzielt werden. Marc Dommer betonte: „Wir sind im Guten auseinandergegangen. Er möchte seine Chance im Profifußball suchen.“

Zuletzt hielt sich der dreifache Staatsbürger in den USA mit einem Personal-Trainer fit. Aktuell hat Yuval Ranon aber noch keinen neuen Verein gefunden. Werder Bremen verliert damit eines seiner größten Talente der letzten Saison und bleibt erneut ein Sprungbrett für ambitionierten Nachwuchs.

