Neuer Abwehrspieler im Anflug! Schalke 04 schlägt wohl erneut zu

Mit Timo Becker, Sofiane El-Faouzi und Nikola Katic hat Schalke 04 in diesem Sommer bereits drei Neuverpflichtungen vorstellen können. Der Revierklub ist jedoch noch lange nicht fertig. Sportchef Frank Baumann, Sportdirektor Youri Mulder und Kaderplaner Ben Manga basteln weiter am Kader für die neue Saison.

Ein weiterer neuer Spieler könnte schon in Kürze zu S04 stoßen. Denn laut „Sky“ steht Schalke 04 kurz vor der Verpflichtung von Hasan Kurucay. Der Innenverteidiger soll noch in dieser Woche auf Schalke unterschreiben.

Ex-Braunschweiger vor Wechsel zu Schalke 04

Der nächste Defensiv-Akteur für Königsblau! Wie „Sky“ am Montagabend (28. Juli) berichtet, wird Kurucay wohl noch vor dem Ligaauftakt gegen Hertha BSC Berlin (Freitag, 1. August, 20.30 Uhr) zu den Knappen wechseln. Der 27-Jährige kommt ablösefrei und bringt bereits Zweitliga-Erfahrung mit.

2023 wechselte der Türke zu Eintracht Braunschweig und hatte dort einen großen Anteil am Klassenerhalt. Insgesamt kommt er auf über 40 Zweitliga-Partien, in denen er sechs Torbeteiligungen verbuchen konnte. Im vergangenen Sommer zog es ihn zu OH Leuven nach Belgien, nach nur einem Jahr war dort in diesem Sommer jedoch schon wieder Schluss.

++ Schalke-Fans trifft der Schlag! Aufstiegsheld vor Wechsel zum Rivalen ++

Sein Vertrag war ausgelaufen, beide Seiten verständigten sich darauf, die Zusammenarbeit nicht weiterzuführen. Nun steht er also kurz vor einem ablösefreien Wechsel zum FC Schalke 04. Königsblau tütet den Deal also zum Nulltarif ein.

Planungen in der Innenverteidigung abgeschlossen?

Mit Kurucay kommt bereits der dritte neue Innenverteidiger. Baumann und Co. hatten die zentrale Defensive als großen Schwachpunkt ausgemacht. Diese Baustelle hat man nun angepackt und offenbar noch vor Saisonstart abgeschlossen. Mit Katic. Becker, Kurucay, den beiden Youngster Felipe Sanchez und Mertcan Ayhan hat S04 fünf fitte und vielversprechende Innenverteidiger im Kader. Dazu dürfte auch Tomas Kalas im Laufe der Hinrunde zurückkehren.

Weitere News:

Der Tscheche musste sich einer Knieoperation unterziehen und verpasst so große Teile der Hinrunde. Mit diesen sechs Spielern wird Schalke also die neue Saison angehen. Weitere Transfers werden folgen, doch für die Innenverteidigung dürfte es das vorerst gewesen sein.