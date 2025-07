Eskalation beim Schalke-Tag: Diese Szenen schockieren S04-Fans

Stadion, Bratwurst und Bier – für viele Schalke-Fans eine unumstößliche Kombination, gegen die in erster Linie auch nichts einzuwenden ist. Zum Problem wird es jedoch, wenn der Stadionbesuch zum exzessiven Saufgelage wird und andere Fans unter den Besoffenen leiden müssen.

Gerade am Schalke-Tag, gedacht als Fest für die gesamte Familie, ist so ein Verhalten mehr als unangebracht. Dennoch berichtet die Info-Fanpage „Königsblau Schalke“ auf Instagram von zahlreichen Vorfällen am Schalke-Tag. So berichteten mehrere S04-Fans von Personen, die „stark alkoholisiert über das Gelände torkelten“. Doch damit erst der Anfang.

Saufexzesse am Schalke-Tag

Mit fortschreitender Uhrzeit erhöhte sich wohl auch der Alkoholkonsum. Und so musste beim Testspiel gegen den FC Sevilla auf Schalke „die Security mehrfach eingreifen und Gäste hinausbegleiten, die kaum noch stehen oder laufen konnten“, berichtet „Königsblau Schalke“ weiter.

Des Weiteren kam es dazu, dass ein Betrunkener sich vor den Augen anderer Fans eingenässt hätte und „Schnapsleichen“ gerade bei Kindern einen verstörenden Anblick hinterließen. Der Account wählt ein treffendes Fazit: „Ehrlich: Ihr solltet euch was schämen!“ Gerade am Schalke-Tag, der viele Attraktionen für Kinder und Jugendliche bereithält, so ein Verhalten an den Tag zu legen, ist unerklärlich.

Initiative: nüchtern im Stadion

Das genaue Gegenteil zu solchen Szenen bildet die Initiative „Schalke Null Bier“. Wie der Name schon sagt, liegt der Fokus hier auf dem nüchternen Stadionerlebnis. Durch regelmäßige Treffen und Veranstaltungen soll der Versuchung Alkohol in der Gemeinschaft widerstanden werden.

Eine Einstellung, an der sich einige Fans ein Beispiel nehmen sollten – gerade nach solchen Szenen am Schalke-Tag. Natürlich muss es nicht für jeden die Null-Bier-Politik sein. Aber das Mindeste wäre doch ein verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol, um anderen Stadionbesuchern nicht das Erlebnis zu ruinieren.