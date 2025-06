FC Schalke 04: Veltins erhöht die Preise! Betrifft das auch die S04-Fans in der Arena?

Fußball und Saufen gehören zusammen. Viele Fußballfans können sich einen Besuch im Stadion ohne Bier gar nicht vorstellen. So auch die Anhänger des FC Schalke 04, die bei der Leistung der Mannschaft in der vergangenen Saison ganz schön viel Bier gebraucht haben.

Besonders beliebt ist bei den Fans des FC Schalke 04 Bier von der Brauerei Veltins, die auch ein Sponsor des Revierklubs ist. Das Unternehmen hat jetzt angekündigt, dass Bier teurer wird. Betrifft das auch das Bier in der Veltins-Arena?

FC Schalke 04: Veltins verkündet Preiserhöhung

Zu einem Stadionbesuch gehört Bier dazu, wie die Wurst zur Halbzeit. In der Veltins-Arena des FC Schalke 04 gibt es Alkohol von der Brauerei Veltins – Sponsor der Königsblauen. Und dieses Bier wird bald teurer – jedenfalls im Handel. Das Unternehmen hat Preiserhöhungen für Flaschenbier und Fassbier zum Herbst hin angekündigt.

Auch interessant: FC Schalke 04: Ist es endlich so weit? Gerücht um Neuzugang sorgt für Aufregung

Zum Ausmaß der Preiserhöhungen hat Veltins keine Angaben gemacht. Laut Branchenbeobachtern könnte es gut möglich sein, dass sich der Bierkasten mit 20 Halbliterflaschen im Standard-Preis bald um etwa einen Euro verteuern könnte. In Zeiten, in denen eh schon alles teurer wird, wäre das ein harter Schlag für die Fußballfans in den Stadien.

Wird das auch in der Veltins-Arena der Schalker der Fall sein? Der Zweitligist kann die eigenen Anhänger und auch die Gästefans aber beruhigen. Es sind aktuell keine Preisanpassungen für den Bierausschank geplant, erklärt der Verein auf Anfrage von DER WESTEN.

Keine Preisanpassungen geplant

„Selbstverständlich hätten wir in einem solchen Fall unsere Fans bereits entsprechend informiert“, heißt es vom FC Schalke 04 weiter. In der Veltins-Arena kostet derzeit ein halber Liter Veltins-Bier 5,10 Euro – inklusive Pfand von zwei Euro auf den Mehrweg-Becher.

Mehr Nachrichten für dich:

Die letzte Preiserhöhung auf den aktuellen Preis trat zur Rückrunde der Saison 2023/24 in Kraft. Schon damals war das ein heftiger Schlag für die S04-Fans. Immerhin bleibt es bei den aktuellen Preisen. Fragt sich nur: Wie lange noch?