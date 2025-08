Schalke 04 verkündet es selbst: Ex-Star plötzlich Teil des Trainerteams

Miron Muslic bringt den Kampfgeist zurück zu Schalke 04. Das ist seine Aufgabe, die am ersten Spieltag als erledigt angesehen werden darf. Selbstverständlich soll diese Mentalität über die gesamte Saison erhalten bleiben. Da passt es nahezu perfekt, dass genau in dieser Woche ein ganz besonderer Charakter das Schalker Trainerteam begleitet.

Wer verkörpert Einsatzwille und kämpferischen Fußball sonst so gut wie Jermaine Jones? Der ehemalige defensive Mittelfeldspieler von Schalke 04 war im Laufe seiner knapp drei Jahre auf Schalke schnell für seine körperbetonte, andere würden sagen: ruppige, Art bekannt. Eine Mentalität, die mit den Werten und Fans des Malocher-Klubs gut zusammengepasst hat. Doch welche Rolle spielt der 43-Jährige nun im Trainerteam von Schalke 04?

Schalke 04: Jermaine Jones im Trainerteam

Bereits seit 2018 ist Jones als Trainer aktiv. Dabei coachte der ehemalige US-Nationalspieler unter anderem die U19 der Amerikaner. Seine letzte Station bei einem Drittligisten in den USA endete allerdings bereits zu Beginn dieses Jahres. Schalke 04 bietet dem ehemaligen Spieler jetzt die Möglichkeit, für einige Tage beim blauweißen Coachingstaff zu hospitieren.

+++Vor Schalke-Duell: Kaiserslautern verkündet Hammer-Transfer+++

Auf X (ehemals Twitter) teilte der Verein ein Bild des Ex-Schalkers auf dem Trainingsgelände in passender Kleidung. Jones soll in dieser Woche Erfahrungen von Chefcoach Muslic und seinem gesamten Team sammeln. Seine Einbindung ins Schalker Training können die Fans dabei live begutachten.

Öffentliche Trainings diese Woche

Erstmals zu sehen, war Jones beim öffentlichen Training am Dienstagmorgen (5. August) und auch am Donnerstag (7. August, 10.45 Uhr) steigt ein öffentliches Training für alle S04-Fans. Bereits die erste öffentliche Einheit lockte abermals Hunderte blauweiße Anhänger an.

Mehr S04-News:

Die Euphorie ist groß, auch dank der neuen Mentalität innerhalb der Mannschaft, die Schalke 04 bereits gegen Hertha BSC auf den Platz bringen konnte. Hierfür dürfte auch Jones in seiner einwöchigen Hospitanz einiges einsaugen dürfen.