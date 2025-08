Ex-Schalke-Juwel Thiaw wird immer begehrter: Folgt die Bundesliga-Rückkehr?

Die Stimmen werden immer lauter. Das Ex-Schalke-Juwel Malick Thiaw ist auf dem Transfermarkt heiß begehrt. Das Spannende für den Revierklub: S04 hat eine Weiterverkaufsklausel.

Zehn Prozent des Gewinns, den Mailand bei einem möglichen Weiterverkauf erzielt, gehen an Schalke. Und jetzt wird es richtig wild um Thiaw. Newcastle soll bereit sein, tief in die Tasche zu greifen – und auch eine Bundesliga-Rückkehr könnte konkret werden.

Milan lehnt Angebot für Ex-Schalker ab

Newcastle United zeigt großes Interesse an dem Ex-Schalke-Juwel. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, hat die AC Mailand kürzlich ein 30-Millionen-Euro-Angebot für den Innenverteidiger abgelehnt. Der Grund: Neu-Coach Massimiliano Allegri soll von Thiaw begeistert sein.

Doch es ist zu erwarten, dass die Engländer nochmals nachlegen werden. Schließlich gilt Newcastle als finanzstarker Klub. Wie lange Mailand Stand halten kann, ist fraglich. Je mehr Geld die Italiener heraushandeln können, desto mehr profitiert letztlich Schalke. Doch nun kommt auch erneut ein Bundesligateam ins Rennen.

Bundesliga-Rückkehr?

Bereits vor einigen Wochen wurde vom Interesse Bayer Leverkusens an dem ehemaligen Schalker berichtet – doch das Gerücht galt als abgekühlt. Wie die „Sport Bild“ nun berichtet, führt eine heiße Spur der Werkself erneut zu Thiaw.

Leverkusen hat bislang in diesem Transferfenster 205,5 Millionen Euro eingenommen und damit noch finanziellen Spielraum. Außerdem wurden die Neuverpflichtungen Tim Oermann und Abdoulaye Faye in der Innenverteidigung sofort weiterverliehen. Eine Lücke für Thiaw? Schalke wird der Abnehmer egal sein, solange sie finanziell vom Deal profitieren. Das schlechteste Szenario für Schalke: Thiaw wird Allegri weiterhin so sehr überzeugen, dass er sich gegen seinen Abgang einsetzen wird.