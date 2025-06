FC Schalke 04: Ist es endlich so weit? Gerücht um Neuzugang sorgt für Aufregung

Seit Wochen müssen sich die Fans des FC Schalke 04 gedulden, bis es auf der Zugangsseite endlich richtig spannend wird. Mit Timo Becker wurde bislang nur ein neuer Spieler vorgestellt. Weitere Transfers können erst folgen, wenn einige Profis im Kader verkauft werden.

Doch jetzt könnte es doch schneller gehen, als viele Anhänger es womöglich gedacht haben. Der FC Schalke 04 schlägt zu und setzt sich dabei wohl gegen viele Konkurrenten durch. Der Deal soll schon bald finalisiert werden.

FC Schalke 04: Nächster Neuzugang steht bevor

Gerüchte gab es in den vergangenen Wochen immer wieder, doch konkret wurde nicht viel: Beim FC Schalke 04 läuft die Kaderplanung für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Timo Becker kommt ablösefrei aus Kiel. Dabei wird es aber definitiv nicht bleiben, weil der Kader verstärkt werden muss!

Einer, der sich den Schalkern anschließen soll, ist Soufiane El-Faouzi. Die Spekulationen um einen Wechsel gab es vor einigen Tagen. Der Drittliga-Profi ist aber heiß begehrt, nicht nur S04 will ihn haben. Genau aus diesem Grund ist Königsblau jetzt in die Offensive gegangen.

Wie „Sky“ berichtet, schlägt S04 doch schneller zu, weil die Konkurrenz immer größer geworden ist. So steht El-Faouzi kurz vor der Unterschrift bei den Knappen. Die Gespräche könnten den finalen Touch bekommen, damit der Transfer endgültig über die Bühne gehen kann.

El-Faouzi vor S04-Wechsel

Aktuell steht El-Faouzi noch bei Alemannia Aachen unter Vertrag. Dort war der 22-Jährige in der vergangenen Saison in seinem noch jungen Alter nicht nur Leistungsträger, sondern zentraler Fädenzieher auf der Spielmacher-Position. Auch deshalb will ihn der FC Schalke 04 unbedingt.

Weitere Interessenten, die aktuell bekannt sind, sind unter anderem Schottlands Erstligist Hearts of Midlothain und einige deutsche Zweitligisten. Die Ablöse wird selbst für den klammen Revierklub einfach zu stemmen sein. Zumal ein Spieler den S04 schon in dieser Woche noch verlassen könnte. Hier mehr dazu.