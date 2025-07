Jubel bei Schalke-Fans: Nach großer Kritik wird zurückgerudert

„Deutscher Meister kann nur Schalke sein“. Ein guter Beweis dafür, dass in Liedern nicht zwangsläufig die aktuelle Realität besungen werden muss. Auch S04-Fans dürften wissen, wie weit ihr Verein von dieser Zeile entfernt ist. Für die Ultras Gelsenkirchen gehört sie trotzdem genau so in den Song „Königsblauer S04“. Daher sorgte eine Textänderung für großen Protest.

Was war genau passiert? Die Band „The Florians“ hatte das Kult-Lied zu Beginn des Jahres neu aufgenommen. Mit modernerem Sound und neuer Zeile. Statt „Deutscher Meister kann nur Schalke sein“ hieß eine Liedzeile anschließend „Blau und Weiß für immer mein Verein“. Die neue Version lief anschließend auch wieder nach Spielen in der Arena – und sorgte für Ärger der Fans.

Schalke: Songtext erzürnt Fans

So folgten Unverständnis und Protest der traditionellen S04-Anhänger. Die Ultras präsentierten ein Spruchbanner mit der ursprünglichen Zeile und gaben den Original-Liedtext mit Unterstützung der gesamten Kurve beim Heimspiel in der Rückrunde gegen Ulm zum Besten. Ein Protest, der jetzt Wirkung zeigt.

So berichtet „Reviersport„, dass die Band eine erneute Änderung vorgenommen habe. Moderner Sound bleibt, Liedtext kehrt wieder zum Original zurück. Tradition hochgehalten und aus Vereinssicht ein unnötiges Problem aus dem Weg geräumt.

Saison-Auftakt im Fokus

Immerhin startet am Freitag (1. August, 20.30 Uhr) bereits die neue Zweitligasaison mit dem Eröffnungsspiel auf Schalke gegen Hertha BSC. Dafür wird der S04 neben einer starken Leistung sämtlicher Spieler auch die Unterstützung der Fans in der Arena benötigen.

Wie sich Schalke beim Auftakt gegen einen starken Gegner präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Der Support dürfte von Beginn an der Mannschaft Rückendeckung geben. Auch weil alle Streitigkeiten über Songtexte ausgemerzt sind.