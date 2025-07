Fans machen große Augen! Überraschendes Schalke-Comeback lässt alle staunen

Während die Profis des FC Schalke 04 am Rande der Saisoneröffnung gegen den FC Sevilla testeten und 2:4 in der Veltins-Arena verloren, war für die U23 der Königsblauen schon der Liga-Auftakt angesagt. Die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel will eine bessere Regionalliga-Saison spielen und nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.

Doch der Auftakt ging in die Hose. Die U23 des FC Schalke 04 unterlag am 1. Spieltag gegen den SC Wiedenbrück nur knapp. Dabei gab es auch ein völlig unerwartetes Comeback bei den Knappen: Pierre-Michel Lassoga beendete im Sommer noch seine Karriere, jetzt stand er wieder auf dem Platz.

Schalke-Comeback für Lassoga

„Der Tag ist gekommen. Ich nehme Abschied von meiner aktiven Karriere als Fußballer“, teilte Lassoga nach dem Ende der vergangenen Saison mit. Er übernahm auf Schalke das Amt als Co-Trainer bei der Regionalliga-Mannschaft von Jakob Fimpel. Doch kurz vor dem Saisonauftakt in der West-Staffel gab es dann die große Überraschung vom Revierklub.

„Pierre-Michel Lassoga rückt außerplanmäßig in den Spieltagskader, da Stürmer Bojan Potnar kurzfristig verletzt ausfällt. Lasogga steht heute vorerst wie gehabt als Co-Trainer an der Seitenlinie“, schrieb der Klub vor dem Spiel beim SC Wiedenbrück.

Lange war Lasogga an der Seitenlinie neben Fimpel. Er musste zusehen, wie die U23 der Gelsenkirchener gegen Wiedenbrück auf den 2:2-Ausgleich drückte. Da dies nicht glückte, kam Lasogga in der 80. Minute als Joker rein.

Bittere Pleite zum Auftakt

Aber auch Lasogga schaffte es nicht, dass Schalke mit einem Punktgewinn aus Wiedenbrück nach Gelsenkirchen zurückkehrte. Das überraschende Comeback hatte also kein Happy End für den Stürmer.

Es bleibt abzuwarten, ob noch weitere Einsätze für Lasogga dann als Spieler-Trainer folgen werden. Klar ist jetzt schon, dass die U23 vermutlich noch Verstärkung braucht, um eine weitere Zittersaison zu vermeiden. Der Start ist schon mal nicht geglückt. Cheftrainer Fimpel hat noch viel Arbeit vor sich.