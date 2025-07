Seguin-Ersatz beim FC Schalke 04: Wird ER die Lösung?

Beim FC Schalke 04 stehen in der kommenden Saison Veränderungen an. Neuer Sportvorstand, neuer Trainer, neue Ideen – doch um diese erfolgreich umzusetzen, braucht es Verstärkungen, die Königsblau wieder auf Kurs bringen.

Mit Paul Seguins Wechsel zu Hertha BSC ist zudem eine Lücke im defensiven Mittelfeld entstanden, die geschlossen werden muss. Zwar wurde mit Soufiane El-Faouzi bereits ein Spieler fürs Mittelfeld verpflichtet, doch für einen echten Umbruch braucht es mehr. Eine mögliche Option aus dem Ruhrgebiet könnte dabei Gökhan Gül werden.

FC Schalke 04: Gökhan Gül als Kandidat?

Der 26-Jährige lernte bereits früh beim VfL Bochum das Fußballspielen. Vom Jugendbereich schaffte er den Sprung in die Profimannschaft und kam als junger Spieler zu zwei Einsätzen in der 2. Bundesliga für den VfL. Es folgte ein Wechsel zur Fortuna Düsseldorf, wo er größtenteils für die U23 auflief. Eine erfolgreiche Leihe zu Wehen Wiesbaden brachte ihm zusätzliche Spielpraxis in der zweiten und dritten Liga.

2023 ging Gül in die Türkei, wo er eine bemerkenswerte Entwicklung zeigte – und jetzt spannend für den FC Schalke 04 werden könnte. Bei Genclerbirligi Ankara in der zweiten türkischen Liga sammelte er viele Spielminuten, bevor er zu Kasimpasa in die Süper Lig wechselte. In 66 Spielen gelangen ihm vier Tore und drei Vorlagen – Zahlen, die jedoch nicht im Fokus stehen, denn Gül ist primär ein Defensivspezialist.

Gül als Defensivanker vor der Abwehr

Scorerpunkte stehen bei Gökhan Gül nicht im Mittelpunkt. Stattdessen gilt er als solider, tiefstehender Sechser, der vor der Abwehr die Lücken schließt und zur Not auch eine noch defensivere Rolle übernehmen kann. Nach Seguins Abgang ist die Stelle vor der Abwehr beim FC Schalke 04 frei – eine Position, die Gül ausfüllen könnte.

Ein zusätzlicher Vorteil: Gül ist ablösefrei, da sein Vertrag bei Kasimpasa zum Saisonende ausgelaufen ist. Zudem soll es bereits lose Anfragen von Bundesligisten wie dem SC Freiburg gegeben haben. Gül, ein Kind des Ruhrgebiets, wäre sicher bereit, die Herausforderung bei Schalke in der 2. Bundesliga anzunehmen. Bleibt abzuwarten, ob die Schalker Vereinsführung ihn auf dem Radar hat.