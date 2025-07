Zur richtigen Zeit! FC Bayern München erhält saftigen Geldregen

Der Unmut beim FC Bayern München wächst. Der Verein erntete zuletzt vermehrt öffentliche Kritik bezüglich seiner Transfer-Strategie in diesem Sommer. Mit Jonathan Tah konnte zwar bereits ein Wunschspieler für die Defensive verpflichtet werden. Das Problem liegt allerdings mittlerweile in der Offensive des Rekordmeisters.

Mit dem Abgang von Leroy Sané und der langfristigen Verletzung von Jamal Musiala brechen dem FC Bayern München gleich zwei potenzielle Stammspieler (für den Großteil der Hinrunde) weg. Es braucht Verstärkung. Dass diese nicht für den „schmalen Taler“ zu haben ist, musste Max Eberl in diesem Sommer gleich mehrfach erfahren. Da dürfte sich der Bayern-Boss umso mehr über die Finanzspritze der Klub-WM freuen.

Klub-WM könnte Bayern-Transfers ankurbeln

Knapp 60 Millionen US-Dollar (über 50 Millionen Euro) erhält der FC Bayern München durch die Teilnahme und das Erreichen des Viertelfinales. Hat sich die Reise in die USA also doch gelohnt. Denn bislang mussten die Bayern in diesem Sommer noch immer den Kürzeren ziehen, wenn es um Offensiv-Transfers geht. Egal ob Florian Wirtz, Nico Williams oder Bradley Barcola, keiner der Wunschspieler landete in München. Und nun?

Plant der FCB die Verpflichtung von Liverpool-Star Luis Diaz. Bislang mit mäßigem Erfolg (mehr dazu hier). Das erste Angebot lehnten die Reds bereits ab. Auf Eberl kommen erneut hartnäckige Verhandlungen zu, an deren Ende eine weitere Pleite nur schwer zu verkaufen wäre.

Eberl erhält finanziellen Spielraum

Genau hier könnten die millionenschweren Klub-WM-Einnahmen also eine entscheidende Rolle für den Rekordmeister und dessen Transferpolitik spielen. Sie bieten zusätzlichen Spielraum in Verhandlungen für Bayerns Sportvorstand.

Ob dieser am Ende in Liverpool Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Der FC Bayern München muss in diesem Sommer noch offensive Neuzugänge vorstellen, um auch international konkurrenzfähig zu bleiben. Dafür dürfte jede zusätzliche Einnahme willkommen sein.