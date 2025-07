Bayer Leverkusen fällt in sich zusammen! Nächster Nackenschlag für die Werkself

Die Mannschaft aus dem Meister-Jahr 2023/24 von Bayer Leverkusen fällt in sich zusammen. Neben dem Abgang von Erfolgs-Coach Xabi Alonso und Superstar Florian Wirtz geht aktuell ein Star-Spieler nach dem anderen von Bord.

Granit Xhaka steht jetzt unmittelbar vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zum Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland. Beim Testspiel gegen den VfL Bochum stand der Mittelfeldchef nochmal für 77 Minuten auf dem Platz. Es wird wohl sein letzter Einsatz für die Werkself gewesen sein. Sein Berater hatte Xhakas Wechselwunsch zuvor öffentlich bestätigt.

Bayer Leverkusen vor Xhaka-Verlust

Die Verhandlungen zwischen Bayer Leverkusen und Sunderland sind laut dem „kicker“ abgeschlossen. Xhaka soll bereits am Montag nach England fliegen, um den Transfer abzuschließen. Bayer Leverkusen erhält eine Ablöse von 20 Millionen Euro. „Es wird in dieser Woche eine Entscheidung geben“, erklärte Bayers Geschäftsführer Simon Rolfes am Wochenende zur Personalie Xhaka.

Neben Xhaka hat Leverkusen bereits Spieler wie Jonathan Tah und Florian Wirtz verloren, während Jeremie Frimpong ebenfalls wechselte. Damit droht die Achse des Teams wegzubrechen. Auch Kapitän Lukas Hradecky wird stark von AS Monaco umworben. Bayer Leverkusen kämpft gegen den Ausverkauf seiner Leistungsträger.

Ten Haag wollte Xhaka halten

Trainer Erik ten Hag sprach sich klar gegen weitere Abgänge aus: „Wir werden nicht noch mehr Spieler abgeben. Das würde die Kultur des Kaders vernachlässigen.“ Besonders Xhaka bezeichnete er als „zu wichtig“, um den 32-Jährigen ziehen zu lassen. Doch dieser Appell scheint keinen Einfluss auf die Entscheidung gehabt zu haben.

Ob Bayer Leverkusen den Umbruch meistern kann, bleibt abzuwarten. Mit Xhakas Abgang verliert der Club einen zentralen Führungsspieler, was die Mannschaftsstruktur nachhaltig beeinflussen dürfte. Der Wechsel nach Sunderland verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen Bayer Leverkusen aktuell steht.

